Власти Херсонской области переехали в Геническ. Это маленький город в 200 км от фронта

Власти Херсонской области перенесли административный центр из Херсона в Геническ, где проживают 20 тыс. человек. Город расположен на максимальном удалении от фронта — недалеко от Крыма. Помощь Геническу оказывает республика Адыгея.

После отхода российских войск с правого берега Днепра административным центром Херсонской области стал Геническ, расположенный на берегу Азовского моря примерно в 200 км от Херсона. Это недалеко от въезда в Крым через Гончар. Население города почти 19,5 тыс. человек. В Херсоне на начало спецоперации проживали почти 300 тыс. человек.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», – заявил пресс-секретарь зампредседателя регионального правительства Александр Фомин.

Геническ, известный как морской порт и курорт, попал под контроль российских военных в конце февраля – почти сразу после начала спецоперации на Украине. Когда украинские военнослужащие покидали город, они подорвали автомобильный мост через пролив Промоина на Арбатскую стрелку. ВСУ пытались таким образом замедлить ход наступления войск России.

Восстановление моста началось в начале сентября. «В ремонтных работах задействовано 20 строителей. На сегодняшний день арендованной в Республике Крым специальной техникой был поднят со дна пролива разрушенный мостовой пролет. Уже положены три новые железобетонные балки. Завершить реконструкцию моста планируется до конца октября», – сообщили в начале сентября в Telegram-канале администрации Генического района.

10 ноября в Telegram-канале Генического района появилось сообщение о том, что некоторые балки взорванного моста уже восстановлены. К концу ноября планируется запустить автомобильное движение по правой полосе.

«На данный момент мы поменяли три взорванные балки, восстановили движение по левой полосе, буквально завтра будут заменены оставшиеся три балки», – рассказал старший строительной бригады

Район находится под шефством Адыгеи. В конце июля власти республики направили из Майкопа в Геническ 20 тонн гумпомощи, писал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кроме того, власти республики направили в Генический район специалистов, которые оказывали местной администрации консультационную и методическую помощь. Оценивалась социально-экономическая ситуация и объем необходимой помощи, формировался перечень задач.

Сейчас приоритетной задачей властей Геническа является обеспечение соцучреждений района углем. Его завозят из ДНР.

В образовательные учреждения, в том числе школы, где учеба началась 7 ноября, завезли более 1250 т твердого топлива. «Также более 80 тонн получили культурные и спортивные учреждения Генического муниципального округа», – добавили в администрации района.

Уголь доставляется и в медучреждения. В Геническую ЦРБ привезли 40 т угля, который развозят по всем медучреждениям района.

Местные власти отметили, что в скором времени бесплатный уголь предоставят и местным жителям – по 2 т на дом с печным отоплением.

В связи с военным положением врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо запретил розничную продажу алкоголя по всему региону, в том числе и в Геническе.

«За нарушение нововведенных норм предусмотрено наказание: для физических лиц в виде штрафа до 50 тыс. руб., для юридических лиц от 100 до 300 тыс. руб. Также согласно тексту документа возможна полная конфискация алкогольной или спиртосодержащей продукции», – говорится в сообщении Telegram-канала администрации Херсонской области.

Отвод войск

Геническ стал административным центром Херсонской области после того, как российские войска перешли с правого берега Днепра на левый.

Такое решение принял глава Минобороны России Сергей Шойгу 9 ноября после доклада командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина. Суровикин подчеркнул, что решение об отводе войск связано в том числе и с угрозой изоляции группировки ВС РФ из-за затопления территорий ниже Каховской ГЭС.

Помимо военных, с этой территории эвакуированы 115 тыс. гражданских, административные учреждения и экстренные службы.