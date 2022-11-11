«Мне правда стыдно». Некоглай попросил поскорее депотировать его в Молдавию

Изображение блогера Николая Лебедева (Некоглай) на экране в Мосгорсуде во время рассмотрения его жалобы на решение Пресненского суда, 11 ноября 2022 года

Мосгорсуд признал законным депортацию блогера Некоглая в Молдавию. Сам Николай Лебедев на суде заявил, что просит скорейшего выдворения из России, поскольку он «хочет домой». Пресненский суд Москвы ранее признал блогера виновным в нарушении миграционного законодательства. Ранее его задержали после просьбы общественного деятеля Екатерины Мизулиной в адрес Генпрокуратуры и МВД проверить ролик, в котором Некоглай пародировал российского солдата, отбрасывающего сброшенные на него с украинского дрона гранаты.

Мосгорсуд признал законным выдворение блогера Некоглая в Молдавию за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь», — заявил сам Николай Лебедев в ходе заседания суда. Он принял в нем участие в режиме видеосвязи.

Вскоре в своем Telegram-канале Некоглай написал: «Депорт[ируют] меня. Молдова встречай» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Московский городской суд проверял законность решения о выдворении Лебедева из РФ. 9 ноября Пресненский суд признал блогера виновным в нарушении части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ — миграционного законодательства. Молодому человеку, гражданину Молдавии, назначили наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей и выдворением за пределы России.

Вскоре блогер принес извинения. Сейчас он находится в миграционном центре в Сахарово. Примечательно, что за несколько дней до скандала он покрасил волосы в черный и белый, а теперь предстал перед судом с полностью обритой головой.

За день до этого директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявила, что обратится в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить действия Некоглая на признаки преступления по статье о публичной дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ).

«Популярный среди подростков блогер-миллионник Некоглай вчера записал и выложил видео, в котором он глумится над подвигом нашего солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины. Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент.

Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе», — написала Мизулина в соцсетях. Она добавила, что Некоглай «трусливо» удалил ролик.

Блогер в ответ заявил, что Мизулина нарушила закон, назвав его «выродком». Однако ответное заявление в правоохранительные органы Лебедев решил не писать.

«Екатерина, действительно вам настолько нечем заняться, что вы просматриваете TikTok-ролики блогеров, ищете там дискредитацию и подаете на них запросы в МВД и Генпрокуратуру? По-вашему, там людям вообще нечем заняться, вот это самое важное дело, которым сейчас должны заняться и МВД, и Генпрокуратура?» — задал вопрос Некоглай.

Менеджер тиктокера Никита Артемчук в свою очередь сообщил, что пародия не была призвана кого-либо унизить. Представитель Некоглая Роберто Панчвидзе заявил, что блогер своим роликом хотел подчеркнуть героизм поступка российского солдата.

«Перевод песни видели? Там же понятно, что он не стебется. А образ его — это его имя, никак он не пытается оскорбить, либо унизить кого-то. Никто не ожидал такой реакции», — сказал Артемчук.

По словам Артемчука, теперь Некоглай попытается донести до людей, что они не так восприняли его видео.

В начале ноября в соцсетях появилось видео, на котором российский солдат, лежащий в траншее, отбрасывает летящие в него с дрона украинские гранаты. Издание Readovka сообщило, что военного зовут Алексей.

«У всех россиян хватает хладнокровия в такой момент, я вас тут ничем удивить не могу», — сказал он журналистам.

Газета «Московский комсомолец» в свою очередь сообщает со ссылкой на военного с позывным «Туман», что запечатленный на видео инцидент произошел еще в марте под Малой Роганью в Харьковской области. Солдат на видео — боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России. По данным MK.RU, военнослужащий был ранен.