Что в Кремле говорят об отводе войск из Херсона

Херсонская область остается российским регионом, несмотря на отвод войск на левый берег Днепра. Об этом днем 11 ноября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Большинство его пятничных заявлений были связаны именно с Херсоном. Что в Кремле думают о ситуации на этом направлении специальной военной операции, а также о последних внешнеполитических новостях, — в материале «Газеты.Ru».

Про Херсон

Несмотря на то, что российские войска в эти дни покинули Херсон и отошли на левый берег Днепра, регион продолжает оставаться частью России. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», - сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, будет ли Москва как-то отдельно прописывать юридический статус правобережья Херсонщины, или продолжает считать своей территорией всю область. Песков добавил, что никаких сожалений по поводу вхождения Херсонской области в состав России в Кремле не испытывают.

При этом пресс-секретарь главы государства отрицательно ответил на вопрос, считают ли в Кремле отвод войск унизительным.

Песков отказался детально комментировать перемещение российских военных на другой берег Днепра, рекомендовав журналистам за всей дополнительной информацией обращаться в Минобороны.

«Слушайте, много разных экспертов, есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое. Мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается», — ответил Песков на вопрос о разных оценках отвода войск.

Про спецоперацию и Украину

В Кремле не увидели каких-либо изменений в политике Киева и украинского президента Зеленского по поводу возможных переговоров с Москвой.

«Нет, не фиксируем [изменений позиции]. Киев не хочет переговоров», — подчеркнул Песков.

Комментируя слова американского президента Джо Байдена, что украинский конфликт завершится только после полного вывода российских войск, Песков сказал: «СВО на Украине можно завершить после достижения ее целей или завершить путем мирных переговоров». Пресс-секретарь президента добавил, что нынешняя позиция Киева к этому «не располагает».

Кроме того, Песков рассказал о своих впечатлениях после посещения Луганска. По его словам, столица ЛНР — прекрасный город.

«Луганск, на самом деле, прекрасный, очень красивый город. Там активные работы дорожные ведутся, и так он приводится в порядок. Ясно, что видны какие-то проблемы, тем не менее там активные работы ведутся, чтобы город становился лучше», — сообщил спикер. Особое впечатление на него произвела республиканская больница и местный министр здравоохранения Наталия Пащенко.

«Совершенно очаровательная женщина, деловая, эффективная, пробивная. Там (в больнице — «Газета.Ru») делают сложнейшие операции. Это вызывает искреннее восхищение. А там, конечно, проблем много. Там предстоит огромная работа и для гражданских, и для военных», — добавил Песков.

Про внешнюю политику

Отдельно пресс-секретарь президента затронул вчерашние новости о том, что Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию. Он пройдет 15-16 ноября на Бали, российскую делегацию возглавит глава МИДа Сергей Лавров. По словам Пескова, Путин самостоятельно принял решение не посещать саммит.

«Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ», — пояснил представитель Кремля. Он уточнил, что и онлайн-присутствия Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращения к участникам не планируется.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что Россия ведет переговоры с ООН по поводу зерновой сделки, но какие-либо решения не анонсируются.

«Нет, такие решения не анонсируются, мы не будем этого делать. Действительно, переговоры и контакты продолжаются, необходимо решать ряд вопросов, связанных с известной частью так называемой зерновой сделки, которая касается нас. Здесь есть встречное понимание со стороны наших визави в ООН, поэтому ведется работа в этом направлении», — ответил Песков.

Еще одна тема, затронутая 11 ноября представителем Кремля, касалась последних заявлений президента США Джо Байдена. Хозяин Белого дома накануне сообщил, что после выборов в конгресс намеревается детально обсудить с Путиным вопрос обмена заключенными.

«Имеются существующие каналы, они должны быть дискретными, только так они могут добиваться каких-то результатов. Мегафонная дипломатия в данном случае подрывает эффективность этих каналов. Мы всегда относимся серьезно ко всем предложениям. И наши серьезные предложения на этот счет хорошо известны в Вашингтоне», — резюмировал пресс-секретарь российского президента.