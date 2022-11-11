Политика

Военная операция РФ на Украине. День 261-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 261-й день

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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ Южного военного округа участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции

Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ Южного военного округа участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции

Константин Михальчевский/РИА Новости
Американский президент Джо Байден уверен, что конфликт на Украине закончится, когда ВС РФ выведут военных. Российский посол в США Анатолий Антонов считает, что в отношениях США и РФ нет просвета. В Симферополе похоронят замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова, о смерти которого стало известно 9 ноября. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:28

Президент США Джо Байден считает, что украинский конфликт закончится, если российская сторона выведет войска с Украины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома. По его словам, без этого ситуация якобы урегулирована не будет.

8:20

Украина обратится к иностранным союзникам за помощью в финансировании спутниковой системы связи Starlink, если SpaceX потребует оплачивать ее использование. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Reuters.

По его словам, сейчас американская компания предоставляет ряд спутников за свой счет, а за оставшиеся Киев платит сам.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания больше не будет предоставлять спутниковую связь Украине бесплатно. Но после он все-таки решил не принимать такие меры.

8:13

Российские минометчики Южного военного округа уничтожили группу диверсантов ВСУ на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости и публикует видео события.

Корреспонденты агентства стали свидетелями работы минометчиков на первой линии соприкосновения. Отмечается, что командир минометного расчета указал, что они поддерживают мотострелковые подразделения. Позиции противника, как отметил военнослужащий, выявляются и уничтожаются.

8:10

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уверен, что «российско-американские отношения переживают глубокий кризис». Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

Он выразил мнение, что американские власти пытаются ослабить России и до сих пор придерживаются стратегии политического давления и экономического шантажа.

«Пока просвета в туннеле не просматривается», — подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, США и их союзники не способствуют прекращению конфликта. Наоборот, они продолжают снабжать Киев оружием, несмотря на предостережения Москвы. Антонов также указал, что на поле боя в настоящее время много наемников, устроивших охоту за «русскими жизнями».

«Россия никогда не смирится с ситуацией, когда по периметру наших границ будут нарастать новые угрозы, а безопасность будет ослабляться», — добавил посол.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации на Украине. Сегодня 261-й день.

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