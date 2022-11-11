Военная операция РФ на Украине. День 261-й

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Украина обратится к иностранным союзникам за помощью в финансировании спутниковой системы связи Starlink, если SpaceX потребует оплачивать ее использование. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Reuters.

По его словам, сейчас американская компания предоставляет ряд спутников за свой счет, а за оставшиеся Киев платит сам.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания больше не будет предоставлять спутниковую связь Украине бесплатно. Но после он все-таки решил не принимать такие меры.