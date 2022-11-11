«Чувствую, что риск оправдан». Британский наемник возвращается на Украину после приговора и обмена

Британский наемник Эйден Аслин, которого российские войска взяли в плен в Мариуполе весной, вернулся на родину. Однако он заявил, что не собирается здесь задерживаться надолго: британец намерен стать военным корреспондентом на Украине и освещать конфликт на YouTube. Вспоминаем, как наемника захватили, приговорили к смерти, обменяли. И чем ему грозит возвращение в зону спецоперации.

Спустя 50 дней после освобождения вернулся на родину воевавший на стороне ВСУ 28-летний британский наемник Эйден Аслин, сообщила Daily Mail. Он попал в плен российским войскам весной 2022 года во время боев за Мариуполь.

Аслин был освобожден 21 сентября в ходе массового обмена пленными между Россией и Украиной. Вместе с ним освободили еще четверых британцев, двух марокканцев, шведа, хорвата, а также еще около 200 украинских солдат. Среди них были и бойцы батальона «Азов» (организация запрещена в России), в том числе командиры этого подразделения Денис Прокопенко (Редис), Сергей Волына и Святослав Паламара (Калина). Обмен происходил при непосредственном участии саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана. Россия получила взамен 87 солдат и офицеров, а также арестованного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Как пишет британское издание, Аслин после возвращения не намеревается долго задерживаться в королевстве — он хочет вернуться на Украину и работать там военным корреспондентом. Наемник собирается освещать военный конфликт на YouTube, находясь непосредственно на передовой и рассказывать «истории украинских солдат и пожарных, а также обычных людей, их борьбу за выживание».

«Это мой дом. Очевидно, я не хочу снова попасть в плен, но я чувствую, что есть еще над чем поработать. Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей невесте, что не вернусь в армию. Я не намерен когда-нибудь снова брать в руки оружие. Понимаю, что могу привлекать к себе внимание на Украине, но чувствую, что этот риск оправдан», цитирует Аслина Daily Mail.

В качестве своей цели наемник ставит «желание донести до широкой аудитории на Западе свидетельства очевидцев и их страдания». Аслин также заявил, что по возвращению на Украину собирается проверить оставленный им дом в Херсоне. Его невеста — украинка Диана Оковита — сейчас находится на родине своего жениха в английском Ньюарке. Предполагается, что она останется там до окончания вооруженных действий на Украине.

При этом Аслин не исключил, что военные действия на Украине могут затянуться. «Я боюсь, что война может затянуться еще на несколько лет, если в России что-то не произойдет в политическом плане. Украина не сдается. Я верю, что у нее есть реальный шанс выиграть эту войну», — пояснил наемник.

Однако адвокат Аслина Павел Косован, который представлял интересы наемника в рамках обменного процесса, предупредил: после возвращения на Украину британец не сможет рассчитывать на снисхождение в случае повторного пленения.

«Я очень расстроен, что он принял такое решение, потому что второго шанса попасть в плен у него может не быть, а уж тем более потом в рамках обмена военнопленными вернуться домой», — заявил юрист в беседе с ТАСС.

Эйден Аслин в Великобритании проходил службу в пехотной Колдримской гвардии. Карьеру наемника он начал в 2015 году, когда отправился в Сирию, где около 10 месяцев воевал за курдские отряды народной самообороны (YPG), а затем участвовал в наступлении на ИГ (организация запрещена в России). В 2016 году он вернулся в Британию, где его сразу арестовали. Спустя какое-то время Аслина оправдали, и он опять вернулся в Сирию воевать за YPG.

На Украину британец переехал к своей девушке в 2018 году, вскоре он поступил на службу в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты ВСУ и получил украинское гражданство. Во время боев за Мариуполь у подразделения Аслина, как он сам писал в Twitter, закончились боеприпасы и продовольствие. Поэтому у него и других украинских морпехов не оставалось иного выбора, кроме как сдаться российским военным.

Сразу после пленения Аслина и других иностранных наемников, власти Донецкой Народной Республики сообщили, что ему может грозить смертная казнь за военные преступления. В Лондоне тем временем звучали призывы проявить к нему снисхождение. «Его положение сильно отличалось от [роли] наемника. <...> Я надеюсь, что к нему относятся с заботой и состраданием», — говорил занимавший тогда пост премьер-министра Борис Джонсон.

9 июня Верховный суд ДНР признал его вместе с британцем Шоном Пиннером и марокканцем Саадуном Брагимом виновными. Их признали виновными по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 УК ДНР («Наемничество»). По местным законам в условиях военного времени наказанием за эти преступления являлась смертная казнь через расстрел.

Иностранные наемники частично признали свою вину. До этого Аслин на камеру просил прощения у жителей Донбасса. После приговора возглавлявшая тогда британский МИД Лиз Трасс назвала решение суда ДНР фиктивным и не имеющим легитимности. Свою позицию британские власти объясняли тем, что Аслин являлся кадровым военным ВСУ, поэтому не может считаться наемником. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сравнивала реакцию Лондона на смертный приговор иностранцам с истерикой.