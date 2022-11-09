«Все еще может причинить много урона»: генсек НАТО заявил, что не стоит недооценивать Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть мощный военный потенциал, поэтому не стоит ее недооценивать. Так он прокомментировал отвод российских войск из Херсона. Глава Североатлантического альянса добавил, что армия РФ по-прежнему обладает возможностью наносить удары по территории Украины.

«Не стоит недооценивать»

Йенс Столтенберг посетил Великобританию. В интервью британскому телеканалу Sky News он призвал не недооценивать Россию и ее военный потенциал.

«Нам не стоит недооценивать Россию. Она по-прежнему обладает возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары. Это показывает, что Россия все еще может причинить много урона», — сказал генсек НАТО.

Отвечая на вопрос об отводе российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области, он заявил, что «это часть общей картины», которую страны Запада «наблюдали за последний месяц». По мнению главы Североатлантического альянса, «Россия абсолютно потеряла импульс».

В тот же день, общаясь с журналистами, Столтенберг рассказал, что слышал о приказе министра обороны России Сергея Шойгу отвести войска с правого берега Днепра. Глава НАТО уточнил, что «будет смотреть, что происходит на земле».

Он также подчеркнул, что подавляющее большинство стран НАТО намерены продолжать поддержку Киева, хотя есть «некоторые голоса», у которых на этот счет другое мнение.

«Конечно, всегда есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение, это нормальная ситуация в демократических обществах, но подавляющее большинство посылает четкий сигнал о том, что мы будем продолжать поддерживать Украину», — заявил он.

Столтенберг напомнил, что «союзники по НАТО и партнеры предоставляют беспрецедентную поддержку Украине» и что Североатлантический альянс продолжит это делать «так долго, как потребуется». Он также уверен, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву вне зависимости от итогов выборов в конгресс.

«Совершенно очевидно, что в США существует твердая поддержка продолжения помощи Украине, и это не изменится с выборами, которые прошли в США», — добавил генсек НАТО.

Условия мира

Накануне, выступая по видеосвязи на форуме в рамках климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе, Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на российских условиях.

«Если Украина пойдет на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, — есть риск продолжения нападений… Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами», — сказал он.

Генсек НАТО призвал не забывать, что перед началом спецоперации Россия «демонстрировала амбиции» не только в отношении Украины, но и в отношении государств альянса.

«Все хотят, чтобы война закончилась, но если Украина прекратит бороться, то она прекратит существование как независимая нация. Если Россия прекратит бороться, мы получим мир <…> Да, мы хотим завершить войну, и лучший путь к этому — чтобы президент Путин уважал суверенитет своего соседа – Украины», — заключил Столтенберг.

Удары по объектам энергетики

10 октября президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами Совбеза, что РФ нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

«Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — сказал глава государства.

Он отметил, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе подорвать газопровод «Турецкий поток». Ответственными за взрыв на Крымском мосту российский лидер также назвал украинские спецслужбы.

Путин добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

С того дня ВС РФ продолжили наносить удары по объектам энергетики на территории Украины. Практически каждый день на всей территории страны звучит воздушная тревога.

21 октября глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко сообщил агентству Reuters, что российские воздушные атаки поразили почти 40% энергетической инфраструктуры Украины, причинив ущерб на миллиарды долларов.

Согласно его данным, под удары попала как минимум половина тепловой генерации Украины, из-за чего страна потеряла 4000 МВт мощностей.

«Это достаточно большая мощность. Могу вам сказать, что это как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше», — подчеркнул Галущенко.

По его мнению, выходом из сложившейся ситуации может стать импорт электроэнергии. По словам главы Минэнерго Украины, трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.