Военная операция РФ на Украине. День 259-й

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Власти Украины готовят диверсию с применением «грязной бомбы» или провокацию на атомной электростанции, говорится в статье посла России в США Анатолия Антонова в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.

По его словам, «выполнение задачи по созданию «грязной бомбы» поручено двум украинским организациям».

«Работы находятся на заключительной стадии. У Киева имеется необходимая производственная база и научно-технический потенциал, запасы урана-235 и плутония-239, являющиеся основным компонентном ядерного заряда», - отмечает дипломат.

Ранее инспекторы МАГАТЭ в ходе проверки трех объектов на Украине не обнаружили следов незарегистрированной атомной деятельности, а также работ, указывающих на подготовку провокаций с использованием «грязной бомбы».