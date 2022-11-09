Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси смогла переизбраться в нижнюю палату американского законодательного органа по итогам прошедших в ее штате Калифорния промежуточных выборов — CNN.
Атака украинских военных на Снигиревку отбита, сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Тегеран, где у него запланированы встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками. Подробности встреч не разглашаются.
Pеспубликанская партия опережает демократов на промежуточных выборах в Конгресс США, следует из прогнозов американских СМИ.
Согласно последнему прогнозу телеканала CNN, республиканцы занимают 176 мест в палате представителей США, у демократов - 121 место.
Смена большинства в палате представителей конгресса США может притормозить русофобский темп, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Администрация США подтолкнула президента Украины Владимира Зеленского к исключению пункта о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным из списка условий для начала диалога, пишет газета Politico.
В Киеве должны самостоятельно решать, будут ли украинские военные стремиться к возвращению территорий по состоянию на 23 февраля или на 2014 год, заявил замглавы Минобороны США Колин Колл.
Также он отметил, что «окончательный статус Крыма - это то, что будет являться предметом переговоров или обсуждаться между украинцами и россиянами».
Власти Украины готовят диверсию с применением «грязной бомбы» или провокацию на атомной электростанции, говорится в статье посла России в США Анатолия Антонова в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.
По его словам, «выполнение задачи по созданию «грязной бомбы» поручено двум украинским организациям».
«Работы находятся на заключительной стадии. У Киева имеется необходимая производственная база и научно-технический потенциал, запасы урана-235 и плутония-239, являющиеся основным компонентном ядерного заряда», - отмечает дипломат.
Ранее инспекторы МАГАТЭ в ходе проверки трех объектов на Украине не обнаружили следов незарегистрированной атомной деятельности, а также работ, указывающих на подготовку провокаций с использованием «грязной бомбы».