Политика

Военная операция РФ на Украине. День 259-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 259-й день

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Ремонтные и восстановительные работы танка в полевых условиях подразделениями ЮВО на Запорожском направлении

Ремонтные и восстановительные работы танка в полевых условиях подразделениями ЮВО на Запорожском направлении

Константин Михальчевский/РИА Новости
В США завершилось голосование на промежуточных выборах, по предварительным данным, республиканцы получают большинство в палате представителей конгресса. Замглавы Пентагона Колин Кол заявил, что украинцы должны сами решать, какая у них будет военная цель — «возвращение к границам до 23 февраля или на 2014 год». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:27

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси смогла переизбраться в нижнюю палату американского законодательного органа по итогам прошедших в ее штате Калифорния промежуточных выборов — CNN.

8:55

Атака украинских военных на Снигиревку отбита, сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

8:49

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Тегеран, где у него запланированы встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками. Подробности встреч не разглашаются.

8:32

Подготовка мобилизованных на полигоне Западного военного округа.

8:30

Pеспубликанская партия опережает демократов на промежуточных выборах в Конгресс США, следует из прогнозов американских СМИ.

Согласно последнему прогнозу телеканала CNN, республиканцы занимают 176 мест в палате представителей США, у демократов - 121 место.

8:21

Смена большинства в палате представителей конгресса США может притормозить русофобский темп, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

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Максим Блинов/РИА «Новости»
8:14

8:09

Администрация США подтолкнула президента Украины Владимира Зеленского к исключению пункта о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным из списка условий для начала диалога, пишет газета Politico.

8:05

В Киеве должны самостоятельно решать, будут ли украинские военные стремиться к возвращению территорий по состоянию на 23 февраля или на 2014 год, заявил замглавы Минобороны США Колин Колл.

Также он отметил, что «окончательный статус Крыма - это то, что будет являться предметом переговоров или обсуждаться между украинцами и россиянами».

8:02

Власти Украины готовят диверсию с применением «грязной бомбы» или провокацию на атомной электростанции, говорится в статье посла России в США Анатолия Антонова в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.

По его словам, «выполнение задачи по созданию «грязной бомбы» поручено двум украинским организациям».

«Работы находятся на заключительной стадии. У Киева имеется необходимая производственная база и научно-технический потенциал, запасы урана-235 и плутония-239, являющиеся основным компонентном ядерного заряда», - отмечает дипломат.

Ранее инспекторы МАГАТЭ в ходе проверки трех объектов на Украине не обнаружили следов незарегистрированной атомной деятельности, а также работ, указывающих на подготовку провокаций с использованием «грязной бомбы».

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 259-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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