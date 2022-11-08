«Вернем себе наш прекрасный Белый дом». Трамп сделает «важное заявление» через неделю

Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге в понедельник в штате Огайо пообещал сделать «очень важное» объявление во Флориде 15 ноября. Накануне CNN со ссылкой на источники сообщала, что 8 ноября Трамп может объявить о своем участии в президентской гонке в 2024 году. Ожидалось, что Трамп официально объявит о своем выдвижении вскоре после выборов в конгресс, до конца ноября.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия в 2022 году вернет себе контроль над конгрессом, а уже в 2024 — над Белым домом. Также он пообещал сделать «очень важное объявление» 15 ноября.

«Это год, когда мы вернем себе палату представителей. Мы вернем себе и сенат. И вернем себе Америку. А в 2024 году, что особенно важно, мы вернем себе наш прекрасный Белый дом. <…> Я собираюсь сделать очень важное объявление во вторник 15 ноября в Мар-о-Лаго в Палм-Бич Флорида», — сказал Трамп.

7 ноября телеканал CNN, ссылаясь на три источника, сообщил, что Трамп мог объявить о своем участии в президентской гонке на прошедшем митинге, тем самым заранее приписав себе победу Республиканской партии. Некоторые СМИ предполагали, что Трамп официально объявит о президентской кампании после выборов в конгресс, но до конца ноября.

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы, где американцы выберут членов обеих палат конгресса США. Это определит, какая из партий — Республиканская или Демократическая — будет следующие 2 года контролировать законодательную власть в стране. Победитель получит 435 кресел в Палате представителей, 35 кресел в сенате и 36 губернаторских назначений. Сейчас демократы контролируют обе палаты конгресса, но с очень небольшим преимуществом. Так, в палате представителей сейчас 224 демократа и 213 республиканцев. В сенате — полный паритет, партии разобрали по 50 кресел.

Reuters и The Washington Post (WP) в начале ноября сообщали, что Трамп в ближайшее время запустит свою предвыборную кампанию. Источник Reuters отмечал, что если Трамп запустит кампанию до Дня благодарения 25 ноября, то получит преимущество. WP отмечала, что экс-президент сейчас занимается подбором помощников и следит, кто из «доноров» контактирует с другими потенциальными кандидатами на предстоящих выборах.

Иностранное влияние на выборы

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы разных уровней, в том числе в президентскую гонку 2016 года (англ. Russiagate [рашагейт]. — «Газета.Ru»). Москва каждый раз отвергала обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения параноидальными и не имеющими ничего общего с действительностью.

8 ноября телекомпания NBC сообщила, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) развернуло пункты наблюдения за возможным иностранным влиянием на ход голосования. По данным телеканала, пункты развернули в штаб-квартире в Вашингтоне, а также в 56 региональных офисах по всей стране.

Задачами этих пунктов является «выявление вредоносной активности, которая может быть приписана иностранным властям или их посредникам». NBC отмечает, что озабоченность ФБР в основном связана с Россией, Китаем и Ираном.

Представитель МИД России Мария Захарова тем временем уже заявила, что единственный, кто вмешивается в американские выборы, — это экс-президент Дональд Трамп.

«Сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп. <…> Туда им всем и дорога — все-таки это внутриполитическая история, пусть они наконец начнут говорить о темах, которые волнуют американского избирателя, демократов, республиканцев. И перестанут наконец кивать на внешний фактор в виде России», — заявила Захарова.

Проживут ли США 2 года до выборов

6 ноября Трамп на выступлении в штате Пенсильвания выразил сомнение, что США просуществуют еще два года, намекая на несостоятельность администрации президента-демократа Джо Байдена.

«Эта страна — я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек», — сказал Трамп в поддержку кандидата-республиканца, в чью поддержку он выступал.

Трамп призвал сограждан, «стремящихся предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту», проголосовать 8 ноября за Республиканскую партию «большой красной волной» (красный — цвет республиканцев в США).