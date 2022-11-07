Путин назвал число мобилизованных, прибывших в боевые подразделения

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной операции сейчас находятся около 80 тысяч мобилизованных россиян. Из них непосредственно входят в боевые подразделения только 50 тысяч. Глава государства пообещал лично обсудить с россиянами, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных. Число мобилизованных в стране уже превысило 300 тысяч. Сейчас военкоматы продолжают набор только за счет добровольцев.

Президент РФ Владимир Путин провел 7 ноября рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. В ходе поездки в регион он осмотрел строящиеся объекты инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море», а также сделал ряд заявлений, в том числе о мобилизации и пандемии коронавируса.

80 тыс. мобилизованных в зоне СВО

По словам главы государства, около 80 тыс. мобилизованных граждан сейчас находятся в зоне проведения специальной операции. При этом только 50 тыс. из них непосредственно принимают участие в боевых действиях.

«У нас сейчас тысяч 50 [человек] находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тыс. в зоне [проведения СВО]. Остальные все — на полигонах», — уточнил Путин.

Он потребовал от властей «проявлять внимание» ко всем мобилизованным вне зависимости о того, где они находятся — на полигонах или в зоне боевых действий. «Внимание нужно проявлять ко всем [мобилизованным], где бы они ни находились», — отметил политик.

Губернатор Руденя в свою очередь сообщил, что мобилизованным жителям Тверской области будут выплачивать по 150 тыс. рублей из бюджета региона, средства уже начали перечислять на счета. Причем деньги будут выплачиваться еще до момента отправления в зону СВО, как просили родственники мобилизованных, добавил глава региона.

Путин в ответ указал не необходимость непосредственного общения с гражданами по этому вопросу. Президент также попросил губернатора Тверской области обобщить региональный опыт, обратив внимание на важность сбора «массива материалов и вопросов, которые подлежат решению».

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — пообещал он.

4 ноября Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве сообщил, что из-за непрекращающегося потока добровольцев число мобилизованных уже превысило 300 тысяч.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В конце октября в Миноброны заявили, что набрали необходимое количество, военкоматы продолжат набор за счет добровольцев.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с ТАСС уточнил, что общение президента с людьми по поводу поддержки мобилизованных пройдет в формате отдельного мероприятия. Кремль анонсирует его позднее.

Сезонный характер COVID-19

В ходе встречи Путин и Руденя также обсудили ситуацию с COVID-19. Комментируя реплику последнего о том, что «тема ковида уже практически закрыта», но власти все равно принимают профилактические меры, президент призвал «не ослаблять внимание», потому что что коронавирус приобретает сезонный характер.

«Надо над этим работать. Не ослаблять внимание к этим вопросам, потому что эта история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты», — отметил он.

Кластер «Волжское море»

Глава государства также осмотрел макет особой экономической зоны Завидово, где строятся пассажирский речной порт и здание речного вокзала. Порт «Завидово» станет первым, построенным в России за последние десятилетия. Водный вокзал сможет принимать одновременно до семи круизных судов, а среднесуточный пассажирооборот превысит 1 тыс. человек.

В порту президент осмотрел круизный теплоход «Константин Коротков», построенный в 1976 году и прошедший реновацию в 2020-м. В 2022 году он перевез более 6 тыс. туристов.

К настоящему моменту в «Завидово» уже построены яхт-клуб, кемпинг, отель Radisson Resort, а также гостиница «Ямская» в традициях тверского деревянного зодчества конца XIX века и оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха Zavidovo Spa Village. Инвестиции в проект составили более 16 млрд рублей. Скоро до курорта начнет курсировать электричка, на которой сюда можно будет добраться из Москвы за 1 час 20 минут.