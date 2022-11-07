«Российская сторона открыта». В Кремле заявили о нежелании Киева возобновить переговоры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о перспективах возобновления переговоров с Украиной, прокомментировал западную публикацию о том, что советник президента США Джейк Салливан тайно вел переговоры с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, а также уточнил, когда будет принято решение об участии Владимира Путина в саммите G20. Главные заявления Пескова – в материале «Газеты.Ru».

Невозможность диалога

Дмитрий Песков сообщил журналистам на брифинге, что Россия остается открытой для переговоров с Украиной, но пока нет возможности их продолжить.

«Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров, но также неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — сказал Песков.

4 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

А после подписания соглашений о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, украинский лидер подчеркнул, что будет вести диалог «уже с другим президентом России».

Секретные переговоры

Комментируя публикацию газеты Wall Street Journal о том, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тайно на протяжении нескольких месяцев вел переговоры с помощником Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, Песков заявил, что в западных газетах публикуют много «уток».

«Нам нечего сказать об этой публикации. Много «уток» публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Накануне газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Салливан вел переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками, так как пытался «снизить риск расширения конфликта из-за Украины и предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения».

Согласно данным издания, советник Джо Байдена также хотел «сохранить каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование войны на Украине».

Просьба США

Рассуждая о статье газеты Washington Post о переговорах США с Киевом для побуждения к диалогу с Россией, Песков сказал, что не знает, правда ли это.

«Мы не знаем, так это или не так, потому что еще раз повторяю, есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией или чистой ложью. Поэтому мы не имеем возможности комментировать, не будучи уверенными в том, что это соответствует действительности», — отметил он.

5 ноября Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.

В статье говорится, что данные требования мотивированы не тем, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а тем, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников».

Авторы статьи считают, что таким способом американские власти пытаются обеспечить киевскому правительству поддержку со стороны других стран.

Решение об участии в G20

Песков заявил, что Путин примет окончательное решение об участии в саммите G20 до конца этой недели.

«Мы сообщим, мы проинформируем вас всех, когда решение будет принято (о поездке на саммит G20 — «Газета.Ru»)», — пообещал представитель Кремля.

В конце октября Путин говорил, что не исключает своего участия в мероприятии. Саммит планирует посетить президент США Джо Байден, но официально контактов между ним и российским коллегой не запланировано.

3 ноября Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встречах G20, если туда поедет Путин.

«Не слежу за участием других членов G20. Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — привело его слова агентство УНИАН.

По словам украинского лидера, Киев все же готовится к предстоящему саммиту, так как Индонезия пригласила Украину на мероприятие.