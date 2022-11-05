«Они удерживают нашу территорию». В США предложили забрать у России остров Врангеля

США должны потребовать у России несколько арктических островов, в том числе остров Врангеля, считает колумнист газеты The Wall Street Journal Томас Дэнс. По его мнению, РФ удерживает американскую территорию с 1924 года, когда на острове впервые был поднят советский флаг. Кроме того, расположенная на острове Врангеля российская военная база может представлять угрозу для «американского суверенитета», уверен он. В Госдуме уже отметили, что Вашингтон не получит «ни пяди» территории РФ. Кроме того, «надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», заявил депутат Федот Тумусов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Обозреватель газеты The Wall Street Journal Томас Дэнс в своем сегодняшнем материале призвал США забрать у России остров Врангеля. «Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и служащий домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года», — пишет Дэнс.

На острове Врангеля расположена российская военная база, которая может представлять угрозу для «американского суверенитета», отмечается в статье. В частности, журналист напоминает о недавнем перехвате Военно-воздушными силами США российских бомбардировщиков, которые якобы угрожали границам Аляски.

Автор материала также делает предположение, что появление военных самолетов России в данном районе могло быть устроено «в рамках проецирования сил».

«Тридцать лет назад нынешний президент Джо Байден руководил дебатами сенатского комитета по международным отношениям, во время которых сенатор от Аляски Фрэнк Меркауски сказал, что голосование в пользу договора о границе между США и Россией 1991 года никоим образом не повлияет на потенциальные будущие претензии США на острова», — добавляет он.

«Не получат ни пяди»

Депутат Госдумы Федот Тумусов, комментируя публикацию WSJ, заявил, что Соединенные Штаты не получат «ни пяди» российской земли.

«Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более, в Конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать. Это будет государственное преступление. Об этом и речи быть не может», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Тумусов также добавил, что было бы справедливым, если бы США вернули и купленную в XIX веке Аляску.

«Не знаю с какого бодуна американцам такие мысли приходят, это их проблемы. Но мы ни пяди земли ни кому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», — заключил депутат.

История острова

Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Входит в Иультинский район Чукотского автономного округа. Свое название он получил в честь российского мореплавателя Фердинанда Врангеля.

Предполагается, что до начала XIX века здесь находился перевалочный пункт, обеспечивавший сообщение между эскимосами Аляски и арктического побережья Чукотки. В 1849 году остров обнаружил британский исследователь Генри Келлетт. В начале XX века исландско-канадский антрополог Вильялмур Стефанссон организовал несколько экспедиций на остров. В 1924 году здесь высадился экипаж канонерской лодки «Красный Октябрь», после чего на острове был поднят советский флаг и организовано поселение.

В том же году с острова были вывезены немногочисленные американские поселенцы, в том числе руководитель экспедиции Чарльз Уэллс (впоследствии он умер во Владивостоке от пневмонии).

Сейчас остров входит в состав одноименного заповедника и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1990 году США и Советский Союз подписали Соглашение о линии разграничения морских пространств, но границы острова Врангеля, а также семи контролируемых Россией арктических островов в нем не были закреплены. Тем не менее, США ранее не предъявляли претензий на остров, хотя дискуссии о том, что у СССР нет прав на него, велись в Штатах на протяжении всего прошлого века и полностью не утихли до сих пор.

Военное присутствие в Арктике

В 2016 году Россия запустила программу строительства военных аэродромов в Арктике, к настоящему моменту уже построено 10. Основные военно-воздушные базы располагаются на мысе Шмидта, острове Врангеля, острове Котельный, архипелаге Земля Франца-Иосифа и на территории Мурманской области. Каждый из них имеет возможность обеспечивать взлет и посадку как тяжелых транспортных самолетов, так и истребителей-перехватчиков, в первую очередь МиГ-31.

У НАТО в Арктике расположено около 50 объектов военной инфраструктуры. Альянс имеет в арктическом регионе 22 аэродрома, 23 военно-морские базы, пункты базирования, а также четыре радиолокационных станции предупреждения о ядерном ударе.

Общая численность расположенного на этих объектах контингента составляет 19 тыс. человек.

Как отмечал в беседе с «Газетой.Ru» посол по особым поручениям российского МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, риски большого конфликта в Арктике заметно усилились с конца марта 2022 года, когда Соединенные Штаты, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия временно приостановили свою деятельность в Арктическом совете, в который входит и РФ.

Споры вокруг Аляски

В марте 1867 года президент США Эндрю Джонсон одобрил покупку Аляски у царской России за $7,2 млн. Сейчас там находится часть системы ПРО США и ракеты-перехватчики. Кроме того, Аляска – один из ведущих нефтедобывающих штатов США, в штате добывают около 542 тыс. баррелей в сутки.

После присоединения к России в 2014 году полуострова Крым в США стали серьезно опасаться возможности «мягкого захвата» штата. Тогда же группа международных юристов, связанная с правительством России, работала в архивах конгресса США, пытаясь найти возможности для оспаривания процедуры продажи Аляски из-за нарушения законодательных процедур.

Существует также легенда, что барк «Оркни», на котором везли причитавшееся России золото за Алясу, утонул, и средства в итоге переданы не были. Документы российского Минфина, хранящиеся в государственном историческом архиве РФ, эту версию не подтверждают: золото было получено и потрачено на развитие сети железных дорог.