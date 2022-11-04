«Будем твердо стоять на стороне Украины». Главы МИД стран G7 призвали Россию вывести войска

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Италии Антонио Таджани, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Германии, 4 ноября 2022 года

Главы МИД стран G7 (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в совместном заявлении отвергли заявления российских властей о подготовке Украиной провокаций с применением «грязной бомбы», а также призвали Москву прекратить специальную военную операцию на Украине и вывести войска. Кроме того, страны «Большой семерки» намерены в ближайшие недели завершить введение потолка цен на российскую нефть. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Министры иностранных дел «Большой семерки» в совместном заявлении призвали РФ немедленно прекратить спецоперацию на Украине и вывести войска, а также осудили усилившуюся эскалацию, включая «атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру», в частности, энергетическую, «с использованием ракет, иранских беспилотников».

«Этими атаками РФ пытается терроризировать гражданское население», — говорится в заявлении глав МИД G7.

В «Большой семерке» отметили, что продолжат наращивать усилия для причинения экономического ущерба России и тем странам и организациям, которые по военной линии поддерживают спецоперацию. В связи с этим отдельно говорится об участии Белоруссии: «Мы повторяем наш призыв к белорусским властям прекратить поощрять войну, в том числе разрешать ВС РФ использовать белорусскую территорию для запуска ракет. G7 возложит на Белоруссию огромные дополнительные расходы, если республика будет вовлечена в войну».

Осуждению также подверглись «попытки России использовать поставки энергии и продовольствия как рычаг геополитического давления».

Была ли бомба

Министры иностранных дел G7 также называли ложными заявления российских властей о подготовке Украиной провокаций с использованием «грязной бомбы».

«Мы отвергаем утверждения России о том, что Украина готовит радиационную «грязную бомбу». Проверки МАГАТЭ подтвердили то, что эти обвинения не имеют под собой почвы, мы благодарим Украину за прозрачность», — говорится в тексте.

Также в заявлении осуждается «захват и милитаризация ЗАЭС со стороны РФ» и «дестабилизация ее работы». И отмечаются усилия МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, министры осудили «безответственную ядерную риторику» России. «Применение химического, биологического или ядерного оружия Россией повлечет тяжелые последствия», — заявили они.

В октябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что у Минобороны РФ имеются сведения о подготовке Киевом применения «грязной бомбы», в связи с этим силы и средства приведены в готовность к действиям «в условиях радиоактивного заражения». Данный вопрос поднимался Россией на уровне Совбеза ООН, российская сторона называла объекты на Украине, где может вестись такая работа, однако позже проверка МАГАТЭ не обнаружила незарегистрированной активности на украинских предприятиях.

Потолок цен на нефть и зерновая сделка

В заявлении также говорится, что страны G7 «в ближайшие недели» планируют завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть. Сам потолок цен пока что не определен. В сентябре G7 одобрила план введения предельной цены на российскую нефть для ограничения доходов бюджета РФ от продажи энергоресурсов.

«Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на энергетических рынках. В ближайшие недели мы завершим введение предельной цены на поставляемую по морю российскую нефть», — отмечается в документе.

Ранее 4 ноября Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты с партнерами пришли к соглашению, в каких случаях на российскую нефть будет распространяться потолок цен.

«США и их союзники решили, что каждая партия российской нефти, перевозимая по морю, будет подпадать под ограничение цены только тогда, когда она впервые продается покупателю на суше, что означает, что повторные продажи той же нефти не должны будут подпадать под ограничение», — сообщили собеседники газеты.

Также главы МИД G7 поддержали призыв генсека ООН Антониу Гетерриша продлить зерновую сделку.

«Мы настоятельно призываем Россию прислушаться к призыву генсекретаря. <…> Мы также ускоряем нашу работу по доставке удобрений наиболее уязвимым слоям населения. Мы обязуемся продвигать более устойчивые, жизнестойкие и инклюзивные продовольственные системы во всем мире и призываем G20 поддержать эти усилия», — отмечается в заявлении.

Поддержка Украины

Также в G7 о создании координационного механизма для оказания поддержки в восстановлении Украины, он нацелен в первую очередь на энергетическую и водную инфраструктуру. Отмечается, что 13 декабря в Париже пройдет международная конференция, где будет обсуждаться содействие Франции в вопросе восстановлении инфраструктуры и поддержки «гражданской устойчивости» на Украине.

«Сегодня мы создаем координационный механизм G7, чтобы помочь Украине восстановить и защитить ее важнейшую энергетическую и водную инфраструктуру», - отмечается в тексте.

В заявлении также отметили итоги экспертной конференции по вопросам восстановления Украины, которая прошла 25 октября в Берлине. Министры «по-прежнему полны решимости внести свой вклад в восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины, мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется».