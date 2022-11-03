Вернуться в 2007-й: в Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух лет

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в российской армии до двух лет. По его мнению, это позволит более эффективно и качественно подготовить бойцов к участию в военных действиях. Такую идею ранее выдвигал сенатор Владимир Джабаров. В Кремле тогда заявили, что двухгодичная служба – вопрос, над которым должно думать Минобороны.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что увеличение срока службы в армии РФ до двух лет повысит качество военной подготовки солдат. Его слова передает РИА Новости.

«Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант», — сказал парламентарий.

По словам Шеремета, это «своевременная и необходимая мера». Он призвал внедрить двухгодичную службу как можно скорее – чтобы повысить боеготовность российской армии.

Депутат добавил, что вопрос об увеличении срока военной службы может быть вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

20 октября первый зампред комитета верхней палаты Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поддержал возвращение к двухгодичной срочной службе. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».

По его словам, срочникам может потребоваться дополнительное время для изучения сложной военной техники.

«Наверное, все-таки имеет смысл [ввести двухгодичную службу]. Наверное, если бы армия была такая укомплектованная, мы даже бы обошлись без частичной мобилизации. Но это задача президента», — сказал сенатор.

«Единственный момент, я вот помню, раньше мы служили по два года в армии. Первый год — половина года учебки, потом мы как-то обкатывались в войсках. А военнослужащий второго года уже был готовый боец. Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, подумать, а не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — отметил Джабаров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема введения двухгодичной срочной службы – не прерогатива Кремля.

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась. И, конечно, здесь главное — это мнение министерства обороны», — сказал он.

Почему в свое время сократили срок службы

В 1993 году властями Российской Федерации было отменено действие нормативного акта, существовавшего в СССР. Срок службы был сокращен до 1,5 лет, а на флоте — до двух лет.

В 1996 году из-за Первой Чеченской войны закон был обновлен – служить призывникам в армии и на флоте снова нужно было два года. Такой порядок просуществовал до 2008 года.

С 1996 года по январь 2007 года в армии и на флоте РФ срочники служили два года. В 2007-м срок уменьшился до полутора лет. 1 января 2008 года срок службы сократили до года.

О планах перехода к годичной службы в 2004 году говорил исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Иванов. Он заявлял, что к 2007 году армия будет укомплектована контрактниками почти наполовину.

«Это даст нам возможность начиная с 2008 года сократить срок службы по призыву до одного года», — отмечал он.

Иванов утверждал, что система воспитания и морально-психологического обеспечения военнослужащих в российской армии требует совершенствования.

«Надо признать, что в обществе еще не изжиты пацифистские и антиармейские настроения. Все большее значение приобретают религиозный и национальный факторы, проблемы пьянства и наркомании.

Необходим дальнейший поиск форм и методов более активного привлечения к военно-патриотической работе широких слоев российской общественности, всех видов СМИ, а также возрождения российской исторической традиции героико-патриотического воспитания в литературе, искусстве и культуре», — подчеркивал и.о. министра обороны.

С 2005 года срочников на законодательном уровне решили не направлять в «горячие точки». Во время Афганской войны и Чеченских кампаний значительная часть российской армии, участвовавшей в боях, комплектовалась за счет срочников.

В 2008 году заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Василий Смирнов заявил, что в Генштабе надеются — одногодичный срок службы сократит количество уклонистов. Он также добавил, что «уже несколько лет качество призывного контингента остается низким»: каждый третий российский призывник тех лет, по словам Смирнова, не годен для военной службы из-за проблем со здоровьем.