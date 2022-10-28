«Новых заданий не планируется». Шойгу отчитался перед Путиным о завершении мобилизации

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что мероприятия по частичной мобилизации закончены. По его словам, в армию призваны 300 тыс. человек, 41 тыс. из них уже находятся в зоне СВО. Путин подчеркнул, что отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных мобилизованных. Среди главных задач он обозначил экипировку, подготовку и слаживание военнослужащих.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России. По его словам, 28 октября отправка призванных граждан завершилась, а военкоматы продолжат набор только за счет приема кандидатов на прохождение службы по контракту и добровольцев.

Министр обороны рассказал, что установленное задание в 300 тыс. человек выполнено. «Никаких новых заданий не планируется», — подчеркнул он.

Докладывая о результатах мобилизации, Шойгу уточнил, что 82 тыс. мобилизованных уже направлены в зону военных действий после проведения обучения, половина из них уже «действует в составе подразделений». Еще 218 тыс. человек совершенствуют свою подготовку на полигонах. Добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тыс. человек, сообщил Шойгу.

По словам министра, средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет. Он заявил, что участники военной операции получат статус ветеранов боевых действий.

В рамках мобилизации призвали более 27 тыс. предпринимателей и более 1 300 чиновников разного уровня, доложил глава Минобороны.

Он также обратил внимание на проблемы со снабжением и довольствием, возникшие на начальном этапе частичной мобилизации.

«На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия, сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников», — сказал он.

Шойгу отметил, что подготовке мобилизованных перед отправкой в зону проведения военной операции уделяется особое внимание.

«Самое главное — экипировка, подготовка, слаживание»

После доклада министра обороны президент заявил, что необходимо модернизировать всю систему работы военкоматов, а «ошибки были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась».

Путин добавил, что эта работа напрямую связана с взаимодействием с региональными органами власти. «Она должна быть выстроена на современном уровне», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что отправлять в зону боевых действий нужно только хорошо подготовленных военнослужащих.

«Собственно говоря, 41 тыс. [человек] действует в составе боевых подразделений, а все остальные так или иначе до сих пор проходят боевую подготовку?» — спросил президент.

«Да, Владимир Владимирович. Этому уделяем особое внимание, отдельное. Потому что направлять надо подготовленных, обученных, оснащенных [бойцов]», — ответил ему министр. Путин согласился с Шойгу: «Абсолютно [согласен]. Так и надо делать».

«На сегодняшний день самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание, — заявил Путин. — И все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях».

Глава государства также выразил благодарность всем военнослужащим:

«Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды ВС РФ. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, нашу Россию, а значит свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», — сказал он.

Президент поручил Минобороны, исходя из опыта военной операции, продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил РФ, включая Сухопутные войска. Он напомнил, что в работе находится план развития ВС РФ.

«Он выполняется, и выполняется теми темпами и в том объеме, который им и предусмотрен, согласован на всех уровнях», — уточнил Путин. В частности, сказал президент, многое уже сделали для развития ракетных войск стратегического назначения, чтобы подразделения были оснащены современными видами оружия.

Указ об окончании частичной мобилизации в России Путин пока не подписал. Источник «Ведомостей» ранее сообщал, что президентского указа о завершении мобилизации может и не быть. «Законом «О мобилизации и мобилизационной подготовке» не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации», — отметил он. Издание уточнило, что закон предусматривает указ только о демобилизации.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября указом президента. Число призываемых из запаса и сроки мобилизации в документе указаны не были. Кроме того, держание седьмого пункта документа не публиковалось. В Кремле заявили, что он предназначен для служебного пользования. Цифру в 300 тыс. резервистов, которых планируется призвать, называл глава Минобороны Сергей Шойгу.