«Крах экономики». В Госдуме не верят в жизнеспособность Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что Украина оккупирована НАТО и стала американской колонией. По его словам, в связи с внешним влиянием и «неспособностью выполнять социальные обязательства перед гражданами», Украина лишилась способность существовать как государство. Что поддерживает Украину и за чей счет ее экономику хотят восстановить — в материале «Газеты.Ru».

По мнению Володина, финансовая система Украины разрушена, у властей нет возможности вернуть многомиллиардные кредиты, выделенные западными странами.

«Крах экономики. Киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии. Финансовая система страны разрушена. Более $100 млрд долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днём увеличиваются. Украина потеряла способность существовать как государство», — написал он.

Также он связывает нынешнее положение Украины с внешним влиянием. Он полагает, что страна стала колонией США.

«Полная потеря самостоятельности. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — добавил Володин.

Миллиарды на обогреватели

25 октября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что стране требуется около €4 млрд и большое количество оборудования для прохождения отопительного сезона этой зимой.

«Нам нужно €4 млрд, чтобы пережить эту зиму, реконструировать дома, поддержать сферы здравоохранения и энергоснабжения. Мы хотим, чтобы миллион украинцев вернулись домой до конца года, и им нужны достойные условия», — отметил Чернышов.

Как указал украинский министр, что касается оборудования, то Украине необходимо около 3 тыс. мобильных станций для очистки воды, 1,5 тыс. станций отопления, 25 тыс. дизельных генераторов и около 300 тыс. электрических обогревателей. Чернышов подчеркнул, что из этого списка закуплены лишь 6 тыс. генераторов.

Оценка МВФ

25 октября Международный валютный фонд (МВФ) согласился с оценкой главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости ежемесячной финансовой поддержки Украины в размере $5 млрд. Минимально необходимая сумма — $3 млрд. Глава МВФ Кристалина Георгиева напомнила, что партнеры Украины обещали выделить ей $35 млрд финпомощи в виде грантов и кредитов.

«Значительная часть [этой суммы] уже выплачена. <...> МВФ предоставил $2,7 млрд в рамках чрезвычайного финансирования, которые были немедленно направлены [Киеву]. Мы направили еще $2,2 млрд через счет, управляемый фондом. Очень важно, чтобы оставшаяся сумма была как можно скорее предоставлена [Киеву]», — добавила Георгиева.

В докладе МВФ от 11 октября прогнозируется снижение ВВП Украины по итогам 2022 года на 35%, но от оценки более отдаленной перспективы фонд решил воздержаться из-за «необычайно высокой степени неопределенности». Согласно подсчетам специалистов, уровень инфляции в стране по итогам текущего года составит 20,6%.

Сотни миллиардов и «план Маршалла»

23 октября канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» для восстановления Украины. Об этом говорится в их совместной статье в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — говорится в публикации.

Шольц и фон дер Ляйен считают, что восстановление Украины является «задачей поколений», в которой Европе «отводится важная роль». Они отмечают, поддержка Киева отвечает интересам ЕС и является «основой нашего мирного сосуществования и процветания во всем мире».

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что восстановление разрушенной инфраструктуры в стране обойдется в $600–800 млрд. Аналогичную сумму Зеленский называл в мае.

«$600–800 млрд. Мы считаем, что разрушение было таких объемов, с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», — сказал Зеленский.

Он отметил, что пока сложно оценить реальный масштаб затрат на те или иные цели, поскольку боевые действия продолжаются. По его словам, стоит сосредоточиться на восстановлении образовательной, портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

Российские ЗВР и частные активы на благо Украины

Киев обсуждает с ЕС возможность передачи замороженного золотовалютного резерва РФ и частных российских бизнес-активов в пользу Украины еще с 11 марта. Там полагают, что замороженной суммы будет достаточно, чтобы единоразово покрыть ущерб, причиненный украинской инфраструктуре и экономике. Российские власти не согласны с заморозкой средств Центробанка и, соответственно, их возможной передачей украинской стороне. Украина называет замороженную сумму в $415 млрд, Россия — около $300 млрд. Также страны ЕС заморозили уже €17,4 млрд активов российского бизнеса.

25 октября Шольц заявил, что вопрос возможной конфискации российских активов является сложным правовым прецедентом.

«Это очень-очень сложный правовой вопрос. Здесь необходимо проделать много работы. Мы должны при рассмотрении этого вопроса обдумать, что возможно, а что, если придерживаться правовых принципов, нет», — сказал Шольц.

24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие активы России сворованы коллективным Западом, включая золотовалютные резервы. Москва, по его словам, пытается найти возможности для возвращения утраченных средств.

«Многие активы сейчас фактически просто сворованы конкретными странами, которые относятся к коллективному Западу. В том числе и наши золотовалютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, и это не что иное, как собственно посягательство на собственность, в данном случае на государственную собственность, и на частную собственность», — сказал Песков.

9 октября Bloomberg сообщил, что ЕК разрабатывает законодательную инициативу для получения права арестовывать подсанкционные активы. Легализация данных мер позволит направить средства для восстановления Украины. Сейчас у ЕК есть только возможность замораживать активы, которые находится под санкциями. Агентство отметило, что в нынешних условиях управлять активами очень дорого, а использовать — затруднительно.