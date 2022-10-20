«Посидим без воды, без света и без тепла». Арестович посоветовал украинцам вспомнить 90-е

Украинцы могут на недели и даже месяцы остаться без света, воды и тепла, считает советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, работы по восстановлению поврежденной после ракетных ударов инфраструктуры могут занять какое-то время, «за два дня» все не починить. Около 1800 населенных пунктов остаются без электричества и воды. Компания «Укрэнерго» сообщила о начале веерных отключений электричества в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Украина может остаться без электроэнергии, воды и тепла на месяцы из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (включена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов).

«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями», — сказал он.

По словам Арестовича, работы по восстановлению поврежденной после ракетных ударов инфраструктуры могут занять какое-то время, «за два дня» все не починить. На данный момент около 1800 населенных пунктов остаются отключенными от света, воды и тепла.

«Это проблема. Но мы посидим без воды, без света и без тепла. Мы умеем справляться и выживать», — отметил Арестович.

Советник главы офиса президента указал, что многие украинцы еще помнят опыт 1990-х годов.

«У нас еще основная масса людей помнит 90-е и знают, как выживать вообще при нулевых батареях... Ну померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее», — сказал Арестович.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о начале веерных отключений электричества в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Это объясняют «резким увеличением уровня потребления энергии». До этого компания просила жителей регионов снизить потребление электроэнергии.

Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября, — через два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 20 октября, что за 10 дней российские войска нанесли около 300 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, передает ТАСС. По словам президента Украины, порядка 30% объектов энергоструктуры страны были повреждены в результате российских ударов.

Угроза миграционного кризиса

Обращаясь к Европейскому совету, Зеленский заявил, что Россия, нанося удары по энергосистеме Украины, провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС. По словам украинского президента, в результате ракетных ударов и атак дронов из строя выведена треть энергосистемы страны.

Зеленский утверждает, что атаки против украинских энергообъектов направлены на то, чтобы «создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой, и чтобы как можно больше украинцев поехало в европейские страны».

«Это требует от всего европейского сообщества новых ответных шагов — быстрых и солидарных. Шагов, которые будут защищать и украинцев, и всех европейцев. Террор должен проиграть. Украина и Европа должны победить», — сказал президент Украины.

В июле руководство Украины сообщало, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны необходимо от $30 млрд до $100 млрд ежегодно. В августе Зеленский говорил о сумме $600–800 млрд.

Проблемы с военной помощью

Украина также может столкнуться с сокращением военной помощи от одного из ключевых партнеров. Возможная победа республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США 8 ноября может остановить изначальную поддержку Киева, так как это не входит в планы консерваторов. Об этом написал в статье Newsweek конгрессмен от Калифорнии, демократ Эрик Суолуэлл.

Он рассказал, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак упрашивал специальный комитет по разведке Палаты представителей конгресса США не бросать Украину в конфликте с Россией.

«На встрече Андрей Ермак умолял меня и моих коллег из cпецкомитета по разведке палаты представителей конгресса не колебаться, иначе возникнет новая эскалация военных действий», — написал Суолуэлл.

Ермак утверждал, что без военной поддержки США конфликт перекинется на соседние страны.

Суолуэлл рассказал, что его коллеги также просили администрацию Джо Байдена увеличить объем и масштаб своих усилий по обмену разведданными с украинским правительством.

«Следующие несколько месяцев будут решающими, но победа Украины возможна при нашей постоянной поддержке», — подчеркнул демократ.

По данным The Washington Post, последние опросы показали, что большинство граждан США по-прежнему считают необходимым помогать Украине, однако среди республиканцев большое число избирателей уверены: на поддержку Киева Вашингтон тратит слишком много средств.

Бывший чиновник Пентагона и советник Центра стратегических и бюджетных оценок Эрик Эдельман, в свою очередь, считает, что возникшие разногласия между республиканцами «очень неприятны». При этом он ожидает, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Киев.

«Оказывать помощь будет намного сложнее, потому что центр тяжести сместится в сторону более изоляционистского, антиукраинского элемента Республиканской партии», — прогнозирует Эдельман.

Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол сказал агентству Bloomberg, что на продолжение поддержки Украины согласна как Республиканская, так и Демократическая партии. Тем не менее он отметил, что республиканцы хотят «видеть больше подотчетности и надзора».

С начала военных действий на Украине США выделяют средства на поддержку Киева. В частности, 14 октября Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере $725 млн, который будет направлен на безопасность и оборону Украины.