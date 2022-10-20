Лиз Трасс объявила об отставке. На посту премьера она продержалась всего 45 дней

Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она пробыла на посту всего 45 дней — это самый короткий срок в истории страны. Выборы нового лидера партии пройдут на следующей неделе, в них может поучаствовать экс-глава правительства Борис Джонсон. Имя нового премьер-министра планируется объявить до 31 октября. Трасс 6 сентября сменила Джонсона, покинувшего пост на фоне партийных скандалов.

Премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку спустя всего 45 дней пребывания на этих должностях. Трасс оказалась премьером, занимавшим эту должность меньше всего в британской истории.

«Я не могу исполнять полномочия, которые были мне предоставлены Консервативной партией. По этой причине я разговаривала с Его Величеством королем [Карлом III], чтобы оповестить его, что я подаю в отставку», — заявила Трасс.

Она отметила, что заняла пост премьера в период «большой экономической и международной нестабильности», когда «и семьи, и бизнес в Британии думали о том, как заплатить по счетам» в связи с ростом цен на энергоносители.

«Меня избрали с мандатом на меры, которые позволят изменить ситуацию. <...> Однако я признаю, что в сложившейся ситуации я не могу этот мандат исполнить», — сказала она.

Нового лидера партии, который также станет премьер-министром, изберут «в течение следующей недели». До этого момента Трасс останется главой правительства.

Заявление Лиз Трасс последовало после ее встречи с сэром Грэмом Брейди, председателем «Комитета 1922», который представляет парламентскую фракцию консервативной партии. По информации британских СМИ, во время встречи сэр Грэм сообщил Трасс, что она больше не может рассчитывать на поддержку большинства членов парламента от консервативной партии.

Что дальше

Ответственный за процесс избрания британского премьера Грэм Брейди заявил, что имя нового премьер-министра может быть объявлено до 31 октября.

«Я разговаривал с председателем партии Джейком Берри. Он подтвердил, что возможно голосование и завершение процесса выбора лидера до 28 октября. Нам необходимо иметь нового лидера до представления налоговой программы [правительства], которое состоится 31 октября», — сказал он.

Наиболее вероятным сменщиком Лиз Трасс называют экс-министра финансов Риши Сунака, который проиграл ей выборы лидера партии летом этого года. В ходе дебатов с Трасс он выступал против снижения налогов и за усиление присутствия государства в экономике. Союзники Риши Сунака говорят, что он «наверняка будет баллотироваться», сообщает The Telegraph. Шансы на победу бывшего министра финансов издание оценило в 62%. На втором месте — лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт (33%).

Политический обозреватель газеты The Times Стивен Суинфорд заявил, что Борис Джонсон также планирует принять участие в выборах лидера консервативной партии.

«Мне сообщают, что ожидается выдвижение кандидатуры Бориса Джонсона на пост лидера партии тори. Пока он советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов», — написал Суинфорд.

Как сообщает газета Evening Standard, за премьерское кресло намерена бороться министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок. Она уже выдвигала свою кандидатуру на премьерский пост летом, но не смогла выйти в финальный тур голосования.

По данным The Telegraph, один из наиболее сильных кандидатов — Джереми Хант, получивший должность главы Минфина Великобритании, — не станет бороться за пост премьер-министра. Об отсутствии премьерских амбиций также заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

Лидеры оппозиционной Лейбористской партии настаивают, что, помимо выборов главы партии консерваторов, в стране должны пройти и внеочередные парламентские выборы.

Почему Трасс покидает пост

Лиз Трасс приступила к исполнению своих обязанностей 6 сентября. Перед избранием она обещала существенно снизить налоги, в том числе НДС на 5%.

Экономический план, разработанный ей вместе с тогдашним главой Минфина, предполагал снижение налогов, из-за которого бюджет мог недополучить £45 млрд в год, и расходы в размере £150 млрд на то, чтобы заморозить цены на электроэнергию и газ для потребителей на два года.

Попытки проведения реформ в области налогообложения спровоцировали резкое падение фондового рынка, национальной валюты и доверия к правительству. Курс фунта стерлингов обвалился до минимальных значений с эпохи Маргарет Тэтчер. В ситуацию был вынужден вмешаться Банк Англии, потративший почти £65 млрд на скупку облигаций ради поддержки рынка.

В связи с этим Трасс уволила министра финансов Кваси Квартенга, назначив на его место активного противника реформ, и отказалась от части пакета экономических мер, которые обещала принять в ходе предвыборной гонки. Как писало агентство Reuters, она пошла на эти шаги, чтобы сохранить пост премьер-министра.

Бывший министр финансов Великобритании Норман Ламонт, комментируя шаги премьера, назвал их «глубоко унизительными» и указал, что в экономике сложилась «действительно очень неловкая и очень унизительная ситуация».

Положение усугубилась открытой критикой Трасс в рядах парламентской фракции консервативной партии, многие представители которой открыто выступили за отставку премьер-министра.

При этом 18 октября Трасс в интервью BBC заявила, что не намерена уходить с поста. Она признала, что в продвижении экономических реформ «зашла слишком далеко и слишком быстро», и сказала, что хочет «извиниться за допущенные ошибки».

14 октября британская газета Daily Star запустила трансляцию, чтобы проверить, что произойдет быстрее — Трасс уйдет в отставку или сгниет кочан салата. Трансляция должна была продлиться 35 дней. В итоге газета написала в Twitter: «салат-латук официально продержался дольше премьер-министра и победил».

Что в России говорят об отставке Трасс

Сенатор Алексей Пушков в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что одним из вероятных кандидатов на пост премьер-министра является экс-глава Минфина Риши Сунак.

«Ну, по крайней мере, у него есть опыт руководства министерством финансов, что в Британии нередко было пропуском на пост премьер-министра. И он, безусловно, человек очень серьезный. У него серьезное экономическое образование. Он разбирается в финансах — и в британских, и в мировых», — сказал Пушков.

Он напомнил, что изначально Сунак был вторым главным кандидатом, и сначала у него было даже больше поддержки среди консерваторов.

Сенатор охарактеризовал Трасс как «пустую» фигуру, «способную только на демагогию».

«Великобритания была и находится до сих пор в такой ситуации, когда вот такие случайные фигуры, как Лиз Трасс, могут прорваться к власти. Но довольно быстро становится ясно, что они не способны ее осуществлять. Я думаю, именно это и произошло с Лиз Трасс», — считает Пушков.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Трасс запомнится своей «катастрофической безграмотностью».

«Такого премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — написала дипломат в своем Telegram-канале.