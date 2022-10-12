«Законные военные цели». Минск и Москва предупредили западных «наблюдателей» на Украине

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что направление представителей западных стран на границу республики с Украиной по просьбе Киева будет означать фактически вовлечение этих государств в конфликт. По его мнению, Минск делает все возможное для деэскалации, однако Запад лишь нагнетает ситуацию. В Совбезе республики также отметили, что у Белоруссии нет потребности в размещении наблюдателей, а присутствие иностранных военных на границах неприемлемо. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что привлечение иностранных наблюдателей на границе Украины и Белоруссии будет означать вовлечение третьих стран в конфликт.

«Я согласен здесь с оценкой, которая прозвучала с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт», — сказал Макей.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.

Макей отметил, что Белоруссия не желает участвовать в этом конфликте и хочет, чтобы «как можно скорее все происходящее на Украине остановилось». Однако, по его словам, наблюдается иная картина – как «с подачи именно западных стран идет только лишь нагнетание этого конфликта».

Он добавил, что на южных и западных границах Белоруссии «наблюдается истерия» — туда соседние страны перебрасывают военную технику и военнослужащих. Меры реагирования на подобные действия, по его словам, будут прорабатываться на уровне военного ведомства и белорусских спецслужб.

«Наблюдатели станут военными целями»

Наблюдатели стран G7 станут законными военными целями, если их направят на Украину, заявил накануне РИА «Новости» источник в Москве.

«Если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков, если они положительно отреагируют на просьбу Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями», — заявил собеседник агентства.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с обострением на западных границах Союзного государства заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о создании совместной группировке войск, ее формирование уже началось. Какой будет численность группировки и где ее разместят, Лукашенко не уточнил.

Он утверждает, что на Украине якобы «не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Белоруссии». «Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них — на северных? Ну зачем?» — отметил он.

«Нам нечего терять»

Также 12 октября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что у Минска нет потребности в размещении международных наблюдателей на границе с Украиной, а присутствие иностранных войск – и вовсе неприемлемо.

«Если Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать», — сказал он.

Также он обратил внимание, что украинская погранслужба и другие силовые структуры перекопали на границе все дороги и разрушили все мосты, «оборудовав их минно-взрывными заграждениями, защищаясь непонятно от кого и для чего». По его словам, если на этих минах миротворческий контингент не подорвется, «наверное, будет счастье». Он отметил, что украинские беспилотники регулярно нарушают белорусскую границу, «поэтому миротворческий контингент и будет фиксировать те нарушения, которые исходят сегодня со стороны Украины».

Также глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин констатировал наличие прямых угроз военной безопасности республики.

«Анализ нездоровой обстановки и прогноз ее развития позволяют сделать ряд основных выводов, свидетельствующих о наличии прямых вызовов военной безопасности Белоруссии», — сказал Хренин.

Основным вызовом он назвал сохранение опасности войск у границ. По словам министра, наращивание присутствия американских и воинских формирований НАТО в восточноевропейском регионе сегодня беспрецедентное, в том числе на территории сопредельных с республикой государств.

Зеленский о «нарративах Лукашенко»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече стран G7 предложил направить миссию иностранных наблюдателей на границы Украины и Белоруссии, чтобы следить за ситуацией на северных границах страны.

«Чтобы полностью снять эту провокацию, эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью», — заявил украинский лидер.

Он уточнил, что формат размещения могут проработать украинские дипломаты.