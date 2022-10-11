«США наслаждаются эскалацией». Американцев обвинили в разжигании конфликта на Украине

США «раздувают огонь» в российско-украинском конфликте и «наслаждаются эскалацией», пишет Global Times. По мнению редакции, именно Соединенные Штаты выступают в роли «подстрекателей», преследуя собственные интересы в Европе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия вынуждена принимать контрмеры из-за все большей вовлеченности США и Евросоюза в конфликт на Украине.

«США привыкли быть хулиганами»

Российско-украинский конфликт набирает обороты, так как США «раздувают его огонь», пишет Global Times. По мнению авторов статьи, противостояние Москвы и Киева превратилось из «пороховой бочки в ядерный реактор» из-за «радикальной риторики президента США Джо Байдена о так называемой угрозы Армагеддона».

Авторы материала напомнили, что американский президент на прошлой неделе заявил, что риск ядерного «Армагеддона» является самым высоким за последние 60 лет. Затем официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг комментарий Байдена, сообщив, что возможный «Армагеддон» не является непосредственной угрозой, и что у США нет «никаких указаний» на то, что президент РФ Путин принял решение применить ядерное оружие.

«Вот что делают США, так привыкшие быть хулиганами, — провоцируют до предела, а потом возлагают ответственность на другую сторону, если напряжение перерастает в кризис. США наслаждаются эскалацией войны», — говорится в статье.

Авторы материала уверены, что развитие конфликта зависит не от того, действительно ли Украина настроена сражаться до последнего украинца, а от того, нужно ли США, чтобы «война продолжалась». Соединенные Штаты пока не приложили никаких усилий «для продвижения переговоров между двумя сторонами».

«У США есть свои расчеты – получить от конфликта всесторонние интересы, в том числе сделать Европу гораздо более зависимой от них как в энергетике, так и в безопасности. Они хотят истощить силы России, пока Москва не сможет больше гнаться за прежней славой. Они продолжают вбивать клин между международным сообществом и Россией, втягивают все большее число стран в свой антироссийский лагерь», — считают в редакции.

«Обманный сигнал»

В статье также отмечается, что Вашингтон «хочет сделать невинное лицо», поэтому чиновники Белого дома уточняют или опровергают агрессивные заявления Байдена. Так они стремятся «обелить» себя и «уменьшить подстрекательскую роль США в конфликте».

«Будь то комментарий Байдена об «Армагеддоне» или опровержение Белого дома — эти кажущиеся запутанными сообщения послали миру один четкий обманный сигнал — виноваты не США, а Россия. Тогда Вашингтон может найти хорошие предлоги, чтобы продолжать вооружать Украину, позволяя огню войны гореть дольше. Так или иначе, от последствий войны страдают не США, а Украина, Россия и рядовые европейцы», — подчеркивается в статье.

Авторы добавили, что все больше жителей европейских стран выходят на улицы в знак протеста против резкого роста цен на энергоносители, высокой стоимости жизни и высокой инфляции. При этом «никто не знает, насколько тяжелой может быть их жизнь этой зимой».

В статье отмечается, что «некоторые европейцы начинают осознавать тот факт, что США воспользовались европейским эмбарго на российские энергоносители для повышения цен на газ». В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, когда США и Норвегия снабжают его страну энергией и газом, есть «одна вещь, которая не может продолжаться слишком долго», — государство платит в четыре раза больше реальной стоимости энергоресурсов. По мнению Макрона, «это не совсем то, что означает дружба».

«Предупреждаем и надеемся»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА «Новости», что из-за все большей вовлеченности США и Евросоюза в конфликт на Украине России придется идти на контрмеры.

«Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», — сказал Рябков.

По его словам, в России с сожалением отмечают, что «непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций ВСУ все больше вовлекает западные страны в конфликт». При этом «руководители разного уровня в США и в Европе» призывают «нанести поражение» РФ «на поле боя».

«Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — подчеркнул дипломат.

Он также «в очередной раз» пояснил, что «Россия никому применением ядерного оружия не угрожает». Лишь «США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику». По мнению Рябкова, так они «пытаются представить дело так, будто наша страна готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения».