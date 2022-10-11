Военная операция РФ на Украине. День 230-й

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Газета Suddeutsche Zeitung пишет, что власти Мюнхена могут отменить запланированный на 21 мая 2023 года концерт сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его позиции по Украине и Израилю.

В августе Уотерс заявил ТАСС, что элиты США виноваты в украинском кризисе. По его словам, американцы «по своему менталитету хотят править всем миром», а гражданам других стран из-за этого приходится страдать. Боевые действия на Украине один из основателей Pink Floyd назвал «прекрасной ширмой для правящего класса», который не хочет, чтобы конфликт прекращался, а «хочет управлять миром, хочет, чтобы в мире было несколько чрезвычайно богатых людей».