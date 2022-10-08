«Эстония, безусловно, приветствует это». Что говорят о взрыве на Крымском мосту в России и мире

Глава МИД Эстонии поздравил украинский спецназ с успешной операцией по взрыву Крымского моста и назвал разрушение части дорожного полотна «положительным моментом». В МИД РФ осудили слова эстонского министра. Пока Украина не заявляла о причастности к атаке, однако об этом писали украинские СМИ. Ряд российских политиков также считает, что Украина организовала подрыв моста. В связи с этим они призвали к «беспредельно жесткому» ответу.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил украинские спецслужбы со взрывом на Крымском мосту, передает Delfi.

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — сказал министр.

Он назвал положительным тот факт, что в результате взрыва грузовика часть дорожного полотна была разрушена, а движение приостановлено. Глава МИД выразил мнение, что взрыв моста связан с днем рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября и назвал это «смелым поступком». По словам Рейнсалу, Крымский мост имеет важное логистическое и символическое значение для России.

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова эстонского министра о подрыве Крымского моста.

«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Что о взрыве говорит Украина

Украинские власти не заявляли о причастности к взрыву. При этом утром Служба безопасности Украины опубликовала фото последствий взрыва на Крымском мосту и подписала его переделанными строками украинского поэта Тараса Шевченко:

«Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря», — говорится в сообщении спецслужбы.

Позднее СБУ отказалась комментировать информацию в СМИ о причастности к инциденту.

«Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины будем комментировать после нашей окончательной победы», — заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии украинскому информагентству УНИАН, отвечая на вопрос о роли украинских спецслужб.

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано», — написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после инцидента.

В свою очередь, Министерство обороны Украины опубликовало в соцсетях пост со словами: «Ракетный крейсер Москва, а теперь Керченский мост... Что дальше, русские?».

Реакцию украинской стороны раскритиковали в российском министерстве иностранных дел.

«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — заявила Мария Захарова.

При этом украинские СМИ, в частности, издание «Украинская правда» заявляли, что «подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ». The Washington Post со ссылкой на источник в Киеве также написало о причастности спецслужб Украины к произошедшему ЧП.

В России обсуждают ответ на атаку

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов почти сразу после взрыва обвинил Украину в произошедшем. «Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается», — сказал он об украинских властях. Политик заверил, что повреждения Крымского моста будут оперативно восстановлены.

О возможной причастности украинских спецслужб к взрыву заявил и первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

«Это, конечно, спланированная акция Службы безопасности Украины и я думаю, что она во многом связана не только с символическим желанием уничтожить Крымский мост, но и для того, чтобы в том числе создать проблемы для переброски российской армии для укрепления рубежей в Херсонской области», — сказал он.

Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя произошедшее, заявил, что против России ведется «неприкрытая террористическая война». Со стороны кого, он не уточнил.

«Анонсируемый давно теракт на Крымском мосту — это уже не просто вызов, это объявление войны без правил», — сказал депутат.

По мнению парламентария, Россия должна «адекватно» ответить, в противном случае подобные «теракты» будут совершаться вновь. О необходимости ответа заявили и многие другие российские политики. В частности, сенатор Александр Башкин выразил уверенность, что ведомства дадут «адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на этот дерзкий удар».

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что ответ на взрыв должен быть жестким, «но не обязательно в лоб». С ним согласен глава фракции »Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

«Если в этот раз мы никак не ответим или ответим как-то не так, то будет окончательно ясно, что мы слабые. И с нами можно делать все что угодно. Это беспредельная наглость. И на нее нужно давать беспредельно жесткий ответ», — заявил Миронов.

По его словам, «настала пора уничтожать электростанции, все мосты и железные дороги, обеспечивающие жизнеспособность» украинских властей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «спецоперацию нужно переводить в контртеррористическую». Он выразил мнение, что не принимаются те меры, которые «давно должны были быть приняты».

close Сотрудники СК РФ работают на месте взрыва на Крымском мосту, 8 октября 2022 года Последствия взрыва на Крымском мосту, 8 октября 2022 года Последствия взрыва на Крымском мосту, 8 октября 2022 года Последствия взрыва на Крымском мосту, 8 октября 2022 года Последствия взрыва на Крымском мосту, 8 октября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Что произошло на мосту

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста подорвался грузовой автомобиль, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в то же время в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста.

По предварительным данным, в инциденте погибли три человека. В Следственном комитете сообщили, что это пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с грузовиком в момент взрыва.

В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ. В 16:00 движение по неповрежденной части моста возобновилось в реверсивном направлении, а к вечеру Минтранс заявил о разрешении на движение поездов по Крымскому мосту.

«Мы в Крыму переживали и более сложные времена. Данное ЧП нас не подкосит», — прокомментировал ситуацию глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также заявил, что «желтый» уровень террористической опасности в нескольких районах республики будет продлен до 23 октября.

СК завел уголовное дело по факту взрыва, пока не уточняя, по какой статье, а президент РФ поручил создать правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Путин также подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым, пишет РИА «Новости». Полномочия по организации и координации мер защиты возложены на ФСБ.