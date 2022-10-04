В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян. Депортировали семерых

В Казахстан с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, уехали порядка 200 тысяч россиян, выехали из страны 147 тысяч, заявил глава МВД республики Марат Ахметжанов. Ситуация на границе в Казахстане постепенно стабилизируется, прежнего ажиотажа нет. Россияне, оказавшиеся в республике, испытывают сложности с поиском жилья, им помогают волонтеры.

С 21 сентября из 200 тысяч россиян, въехавших в Казахстан, порядка 147 тысяч покинули республику, сообщил глава МВД Марат Ахметжанов. За это время троих россиян депортировали за незаконное пересечение границы, также должны были выдворить несколько российских граждан за драку в ночном клубе Уральска.

«Свыше 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч», - сказал Ахметжанов, пояснив, что речь идет о периоде с 21 сентября.

Ахметжанов напомнил, что за этот период из Казахстана депортировали семерых россиян: троих — за незаконное пересечение границы и четверых — за драку в ночном клубе в Уральске.

К 27 сентября заявку на гражданство Казахстана подал 441 россиянин, в том числе 117 этнических казахов из России, сообщил и.о. главы комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков.

Также стало известно, что почти 70 тысячам граждан России присвоены индивидуальные идентификационные номера (ИИН) в Казахстане с 21 сентября, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин. ИИН в Казахстане является обязательным условием для открытия банковских счетов и платежных карт.

Ситуация на границе

Ахметжанов также заявил, что ситуация на границе под контролем, обстановка на пунктах пропуска стабильная. С 21 сентября на многих погранпунктах со стороны РФ, особенно на западной части границы, были зафиксированы многокилометровые пробки из желающих въехать в Казахстан. Люди стояли в очереди по несколько дней, спали в машинах и в палатках на улице.

30 сентября на фоне потока желающих покинуть РФ власти открыли на пунктах пропусков мобилизационные пункты. Один из них заработал около КПП «Караузек» на границе Астраханской области с Казахстаном. По словам главы Красноярского района Руслана Бисенова, повестки там вручают всем россиянам, подпадающим под критерии призыва, а не только жителям этого региона.

3 октября казахстанский портал «Надежда» сообщил о мародерах возле российских погранпунктов. По данным портала, они разбивают стекла и снимают колеса автомобилей, оставленных владельцами, чтобы перейти границу пешком. В публикации отмечается, что факты мародерства не регистрируются, потому что нет заявлений, а все автомобили разбираются на запчасти беспрепятственно.

Очевидцы сообщили, что с российской стороны автомобильного погранперехода Шаган (Теплое) — Оренбургское направление, брошенными стоят около 40 автомашин, почти все из них разграблены. На Самарском направлении, со стороны РФ, порядка 10 брошенных автомашин.

Передвижение и кров

Пересекшие границу граждане РФ испытывают трудности с поиском жилья. Номерного фонда местных гостиниц не хватает, цены на недвижимость моментально выросли из-за роста спроса. Многие жители Казахстана предлагают приютить уехавших из России. К делу подключились местные волонтеры, которые помогают российским мужчинам не остаться без крова.

25 сентября директриса кинотеатра CinemaPark пригласила в кинозалы россиян, которые бегут от мобилизации и не смогли найти ночлег в городе.

«Люди были напуганы, растеряны. С 23:00 примерно люди начали приходить, благодарили, говорили, что ходят целый день и не могут найти ночлег. Мы освободили один зал, организовали чай, горячее питание принесли волонтеры. Так, мы собрали порядка четырех залов, а это около 200 человек», — рассказала она.

Также портал NewsNN рассказал, что нижегородец Алексей Садомовский создал в Казахстане два шелтера (временных убежища) – в Актобе и Алматы. Поселиться в них могут не более 30 человек. Шелтеры созданы в квартирах, снятых у жителей республики на длительный срок. В случае необходимости мебель и посуда докупается самостоятельно.

По его словам, на открытие одного убежища уходит порядка $2 500 – все с пожертвований. Активист не берет плату с проживающих, однако срок пребывание ограничивается 10 сутками. По его словам, в шелтеры приезжают, в том числе семейные пары с детьми.

«Конечно, в исключительных случаях мы можем продлить, на улицу не выгоним, но сразу объясняем, что это временное жилье, людей в нем нуждается много, и просим отнестись с пониманием», — пояснил он

Однако не все местные жители радушно встречают россиян. Так, суд в Павлодаре назначил 5 суток ареста местному блогеру Диасу Кузаирову за «мелкое хулиганство». Кузаиров 27 сентября во время бесплатного обеда для приехавших из РФ подошел к двоим мужчинам и расспрашивал их о территориальной принадлежности Крыма, Луганской и Донецкой народных республик. Также он обвинил их в трусости из-за отъезда в связи с частичной мобилизацией. Кузаиров известен роликами, на которых он требует от продавцов в магазинах и работников торговых центров общаться исключительно на казахском языке.

Позиция казахстанских властей

27 сентября глава МВД Казахстана Ахметжанов заявил, что республика будет вынуждена выдавать России тех граждан, которые объявлены в международный розыск по уголовным делам за уклонение от мобилизации. Он напомнил о договоре между Казахстаном и Россией по оказанию правовой помощи и экстрадиции.

«Если это уголовное правонарушение, сегодня каждый день как со стороны России, так и с нашей стороны ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи ратифицированных нашими парламентами», — заявил Ахметжанов.

Он отметил, что, если «военкоматы будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи».

Тогда же президент республики Касым-Жомарт Токаев анонсировал переговоры с Россией по поводу потока въезжающих в страну. Он заявил, что приезжающим из России из-за мобилизации надо помогать, поскольку они уехали из РФ из-за «сложившейся безвыходной ситуации», однако преференций у них не будет. Казахстан, по его словам, должен проявить «гуманность, терпение и организованность»

«Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», — отметил президент.