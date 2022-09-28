Лукашенко впервые за 40 лет посетил Абхазию и пообещал ее не бросать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с абхазским коллегой Асланом Бжанией в Пицунде. Лукашенко вспомнил, как приезжал сюда «обычным человеком», а Бжания отметил, что отношения между жителями Белоруссии и Абхазии должны вернуться «в добрые советские времена». Визит вызвал негативную реакцию со стороны Тбилиси, которая считает Абхазию своей оккупированной территорией. В то же время и сам Минск официально не признавал республику как суверенное государство.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нанес визит в Абхазию и встретился с президентом республики Асланом Бжанией, чтобы обсудить двусторонние отношения. В частности, речь шла о «торгово-экономическом взаимодействии, анализе международной ситуации, текущих вызовов и угроз», говорится в заявлении МИД Абхазии.

Бжания напомнил, как в 1996 году на Совете глав государств-членов СНГ «именно Александр Лукашенко высказался против экономической блокады послевоенной Абхазии».

«Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии — это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады вашему приезду», – обратился Бжания к Лукашенко.

Абхазский президент выразил уверенность, что встреча «придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами». По его мнению, их еще можно сделать такими, «как в добрые советские времена».

«Ностальгия никогда не покидает нас. В далекие времена, может быть в 25-27 лет, я был на этой святой земле. Естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом парламента,» — рассказал в ответ Лукашенко.

Он добавил, что накануне нынешней поездки до поздней ночи обсуждал «со старшим братом Путиным» проблемы Абхазии. «Мы пришли к одному выводу – Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», – сообщил Лукашенко Бжании.

При этом глава Белоруссии подчеркнул, что его приезд в Пицунду не связан с какой-то особой ситуацией: «Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии».

По словам Лукашенко, фундаментом отношений Минска и Сухума должны стать «экономика, торгово-экономические связи». «Иного не дано», – уверен белорусский лидер.

«Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения», – заверил Лукашенко.

Говоря о ситуации в мире, он заявил, что «Россия готова подставить свое плечо». «Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут, поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями», – добавил Лукашенко.

Аслан Бжания обратил внимание, что власти Абхазии следят за происходящим. «Каждого гражданина Абхазии это волнует. Вы, наверное, знаете о том, что наши граждане воюют сегодня в Донбассе и есть, к сожалению, и погибшие», – заключил он.

Реакция Грузии

Саломе Зурабишвили, президент Грузии, осудила визит своего белорусского коллеги в Абхазию. Об этом она написала в среду в Twitter.

«Это является недопустимым нарушением закона Грузии «Об оккупированных территориях», наших двусторонних отношений и принципов международного права», – заявила она.

Осуждению подвергся Лукашенко и со стороны МИД Грузии. «Мы призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах», – говорится в заявлении министерства.

Грузинские дипломаты вызвали в МИД посла Белоруссии Анатолия Лиса и выразили ему протест в связи с посещением Лукашенко Абхазии. Тбилиси также потребовал дополнительных разъяснений от Минска.

Белоруссия и не признанные ею территории

В 2008 году независимость Абхазии и Южной Осетии признала Россия — указ тогда подписал Дмитрий Медведев, занимавший в тот момент пост президента. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Белоруссия до сих пор официально не признала суверенность Абхазии и Южной Осетии. В феврале этого года в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву Лукашенко признался, что не стал в 2008-м идти на этот шаг по совету бывшего генсека НАТО Хавьера Солана. Тот якобы сказал белорусскому президенту: «Если признаете Абхазию, мы вас отключаем от банковской системы SWIFT, вы попадаете в полную изоляцию».

В том же интервью Лукашенко не исключал, что Минск признает Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками, а Крым российским.

И добавлял — это произойдет, если он увидит в этом потребность. Кроме того, президент Белоруссии задавался вопросом, есть ли вообще «жизненная необходимость» в признании этих статусов.

Минск сохраняет нейтральную позицию и по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и части Запорожской областей.

«Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», – говорил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.