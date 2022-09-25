Сербия не признает результаты референдумов. Белоруссия еще думает

Сербские власти не признают результаты референдумов в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович. Ряд стран, в том числе Турция, Болгария, страны ЕС и США также объявили о категорическом непризнании результатов голосования. В Белоруссии сообщили, что Минск примет решение, исходя из собственных интересов.

Сербия заявила, что не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях в соответствии с принципами международного права.

«С одной стороны — наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны — это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», — заявил глава МИД страны Никола Селакович.

24 сентября глава МИД России Сергей Лавров, комментируя проходящие референдумы, заявил, что после прецедента с Косово было провозглашено, что любая часть территории какой-то страны имеет право определять свое будущее без согласия центральных властей.

В 2010 году Международный суд ООН признал законным провозглашение независимости Косова — за два года до этого власти республики в одностороннем порядке провозгласили собственную независимость от Сербии. Россия независимость Косова не признала, как и ряд других государств.

На полях Генассамблеи ООН президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в мире «не располагает к хорошим новостям» и идет к очень большому конфликту.

«Я предполагаю, что мы приближаемся к великому военному конфликту со стадии специальной военной операции, и теперь вопрос в том, где находятся границы и войдем ли мы через некоторое время, а может быть, через месяц или два, в великий мировой конфликт, которого у нас не было со времен Второй мировой войны», — подчеркнул он.

В ответ на слова Вучича Сергей Лавров заявил, что не стал бы заниматься мрачными прогнозами.

«Это обострит конфликт»

Соседняя Болгария также отказалась признать результаты референдумов, сообщила софийская газета «Факты» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Костадина Коджабашева.

«Последние новости из Москвы не особо приятны, они говорят об эскалации всех наших прежних отношений, а в сочетании с ядерной риторикой и так называемыми референдумами эти достаточно тревожные события усиливают необходимость категоричной и последовательной поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», — заявил болгарский дипломат.

Он назвал объявленные Москвой референдумы «очередной попыткой нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины» и заявил, что их результаты не будут признаны на международном уровне.

«Это, безусловно, еще больше обострит конфликт», — уверен Коджабашев.

Белоруссия не определилась

Власти Белоруссии еще не приняли решение относительно признания результатов референдумов, рассказал глава МИД страны Владимир Макей.

В интервью телеканалу France 24 Макей объяснил, что Минск примет решение о признании результатов референдумов, исходя из собственных интересов. По его словам, республика «признает Россию», но «никто не может точно предсказать, что будет завтра».

Министр назвал «маргинальными политиками и маргинальными СМИ» тех, кто называет Белоруссию марионеткой России. По его мнению, Минск проводит независимую политику.

«Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», — сказал Макей.

Белоруссия официально не признала Крым российским после референдума 2014 года. Вместе с тем президент страны Александр Лукашенко говорил, что признает Крым указом главы государства, «если это будет необходимо».

Кто еще не признает голосование

Признавать итоги проходящих референдумов отказались Украина и другие страны. Государства G7 осудили сам факт проведения референдумов и пригрозили подвергнуть Москву дополнительным санкциям. Отдельно против присоединения к России нескольких регионов выступили США, Великобритания и ЕС — и предупредили о последствиях для Москвы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на организацию референдумов. Также председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила установить дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию.

23 сентября президент США Джо Байден заявил, что голосование является «фикцией» и «нарушением международного права, включая устав ООН». 25 сентября помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие дни объявят о новых санкциях против РФ в ответ на референдумы.

«Вы увидите это в ближайшие дни, США сделают дальнейшие объявления. Это лишь удвоит наши усилия по предоставлению Украине вооружений и военной техники», — сказал он.

Анкара также отказалась признать результаты голосования. «Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Голосование о вхождении в состав России началось 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украине. Оно продлится до 27 сентября. Самая высокая явка за два дня референдумов была зафиксирована в ДНР — 55,05%, пишет «Коммерсантъ».