Политика

Военная операция ВС России на Украине. День 214-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 214-й день

close
100%
РИА «Новости»
Группа наводчиков, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в СБУ, задержана в Херсонской области. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики за час обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из артиллерии НАТО. В Луганске заявили об обстреле территории ЛНР — выпущено 16 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:20

Награждение госнаградами военнослужащих ВДВ, отличившихся в ходе проведения специальной военной операции — видео Минобороны РФ

8:13

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные за час обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из ствольной артиллерии калибра 155 мм НАТО.

close
100%
РИА «Новости»
8:10

ТАСС: в ВГА Новой Каховки сообщили о задержании группы наводчиков, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в Службу безопасности Украины. В публикации утверждается, что это были егеря с Кинбурнской косы.

8:07

Один мирный житель погиб и восемь получили ранения за сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил Штаб территориальной обороны республики.

close
100%

Разбитые витрины магазинов в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины

РИА «Новости»
8:04

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило, что ВСУ за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР, всего выпущено 16 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военной операции ВС РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ. День третий
В Донбассе, Запорожье и Херсонщине третий день продолжаются референдумы о вхождении в Россию
Зачем в России редактируют геномы коров и баранов
Академик РАН Зиновьева рассказала об опытах по клонированию и геномному редактированию овец и коров
Алена Солнцева
Подражать не обязательно
О свободе от массового сознания в эпоху массовой культуры
Рогов: Киев планирует форсировать Днепр для наступления на Запорожскую область
В Белгородской области 75 по ошибке мобилизованных солдат и офицеров возвращаются домой
Депутат Госдумы Шеремет заявил о начале «исхода» русских земель с Украины
Пушков указал на выгоду США от падения экономики Европы
Новости и материалы
Казахстанские СМИ столкнулись с проблемами доступа к их сайтам
РБК: летом россияне экономили на покупке одежды и техники, но чаще покупали продукты
Почетному императору Японии Акихито сделали операции на глаза
Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир в Токио
В США трехлетний мальчик нашел дома пистолет и случайно застрелил мать
В Оренбургской области автомобиль упал в котлован, пострадали пять человек
The Economist: ситуация на Украине видоизменила рынок топлива по всему миру
Экс-владелец «Спартака» Федун тремя словами отреагировал на игру России с Киргизией
Врач перечислил лекарства, которые должны быть в домашней аптечке
Мэр Донецка: в результате обстрела со стороны ВСУ в городе поврежден детский сад
Фанаты опасаются, что экс-звезда UFC страдает от повреждения мозга после его «лая» на камеру
Власти Чукотки предложили компенсировать обучение детей мобилизованных
Аналитик Склянчук назвал способы снизить квартплату
Сомнолог Дорохова рассказала о вреде сна с включенным обогревателем
Василевский надеется, что Емельяненко не уйдет в новый загул после боя с Дациком
В Азербайджане зеленую экономику назвали приоритетным направлением для развития
Диетолог рассказала, как следует питаться в офисе
Самедов оценил игру сборной России в матче с Киргизией
Все новости
Тест: угадайте сериал 1990-х по цитате про семью
Киновикторина с цитатами о семейных взаимоотношениях из известных ТВ-шоу 1990-х
Референдумы, переговоры с Украиной, мировой кризис. О чем Лавров говорил на Генассамблее ООН
Лавров назвал референдумы реакцией местных жителей на призыв Зеленского «уходить в Россию»
Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября
ТАСС: процедура вхождения новых территорий в состав России может состояться 30 сентября
Глава СПЧ Фадеев пожаловался Шойгу на формальный подход военкоматов к мобилизации
В письме он просит срочного урегулирования возникающих проблем
От сухого воздуха до аллергии и аденоидов: почему ребенок спит с открытым ртом
Педиатры рассказали, что дыхание ртом грозит ребенку кариесом и нехваткой кислорода
«Авантюра провалилась»: падение фунта стерлингов связали с реформами Лиз Трасс
Bloomberg: историческая авантюра Лиз Трасс по снижению налогов в Британии терпит крах
Лучшие фотографии недели
Умирающий Козловский и последняя большая роль Евгения Сытого: 6 проектов «Нового сезона»
Лучшие премьеры фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
«Не доводить до конфликта РФ и НАТО». В Венгрии определили самую важную задачу
Глава МИД Венгрии: необходимо не допустить конфликта России и НАТО из-за Украины
«Никогда не признаем». На Западе недовольны референдумами на востоке Украины
Байден рассказал о новых санкциях против России после присоединения части Украины
Военная операция РФ на Украине. День 213-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 213-й день
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ. День второй
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о присоединении к России. Онлайн
«Влюбилась без памяти»: как выглядят девушки и жены стримеров
С кем встречаются Хованский, «Бумыч», Мэддисон и другие звезды стримов
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть