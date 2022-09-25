Военная операция ВС России на Украине. День 214-й

Награждение госнаградами военнослужащих ВДВ, отличившихся в ходе проведения специальной военной операции — видео Минобороны РФ
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные за час обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из ствольной артиллерии калибра 155 мм НАТО.
ТАСС: в ВГА Новой Каховки сообщили о задержании группы наводчиков, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в Службу безопасности Украины. В публикации утверждается, что это были егеря с Кинбурнской косы.
Один мирный житель погиб и восемь получили ранения за сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил Штаб территориальной обороны республики.
Разбитые витрины магазинов в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил УкраиныРИА «Новости»
Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило, что ВСУ за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР, всего выпущено 16 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.