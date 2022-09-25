«Конфликт на Украине угрожает поджечь Европу». На Западе испугались ядерной войны

На Западе опасаются начала ядерной войны из-за конфликта на Украине. Журналист Питер Хитченс обвинил власти Великобритании в разжигании противостояния между Россией и Украиной, а также призвал их перестать поставлять Киеву оружие. Американский телеведущий Такер Карлсон резко осудил заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в которых он призвал США ударить по России ядерными ракетами.

«Крайне глупо»

Питер Хитченс написал в своей статье для Daily Mail, что считает себя «британским патриотом», который не будет «уклоняться от драки». При этом он уверен, что мир приближается «к ядерной войне», а власти королевства «разжигают конфликт на Украине» вместо того, чтобы пытаться «достичь мира».

«В чем интерес Великобритании к Украине? Почему мы сгребаем оружие и технику в эту страну, несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооруженные силы уже много лет испытывают голод в деньгах, людях и снаряжении?» — спросил Хитченс в статье.

По его мнению, если бы в Великобритании было бы «настоящее открытое общество», то эти вопросы «задавались бы постоянно».

«Но это не так. Поэтому я спрашиваю об этом сейчас, поскольку война на Украине угрожает воспламенить всю Европу и уже приблизила нас к реальной ядерной войне больше, чем когда-либо», — пояснил журналист.

Он также отметил, что у Великобритании «очень мало торговых, политических или культурных связей» как с Украиной, так и с Россией. Кроме того, у королевства с РФ «нет территориального конфликта».

«Было бы крайне глупо отмахиваться от слов Путина как от блефа <…> Я просто хотел бы призвать нас как народ и нацию начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической», — заключил Хитченс.

«Это не блеф»

Объявляя 21 сентября о начале частичной мобилизации, президент России Владимир Путин отметил, что некоторые страны шантажируют РФ ядерной угрозой.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф <…> А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — сказал Путин.

Он отметил, что киевские власти «фактически публично» отказались от мирного решения проблемы Донбасса, а также заявили «о своих притязаниях на ядерное оружие».

«В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя <…> В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет <…> и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения – ядерного оружия», — уточнил президент.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил 24 сентября в интервью «Би-би-си», что страны блока должны серьезно относиться к возможности применения Россией ядерного оружия.

«Когда люди говорят, что они не блефуют, их слова необходимо воспринимать всерьез. Сейчас, безусловно, опасный момент», — считает он.

При этом Боррель уверен, что Европе необходимо продолжить поставлять Украине оружие.

Призыв Украины к ядерной атаке

21 сентября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian призвал государства с ядерным оружием ударить по России ядерными ракетами, если РФ первой нанесет удар по Украине.

«Другие ядерные государства должны очень твердо заявить, что как только Россия хотя бы подумает о нанесении ядерных ударов по чужой территории — в данном случае по территории Украины, — будут нанесены быстрые ответные ядерные удары по уничтожению ядерных стартовых площадок в России», — призвал Подоляк.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон резко раскритиковал слова советника главы офиса украинского президента.

В эфире программы Tucker Carlson Tonight он назвал подобные высказывания неуместными. Он также усомнился во вменяемости самого Подоляка.

«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны ударить по России. Вменяемые люди так не говорят. Никогда!» — подчеркнул Карлсон.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена должна надавить на Украину и добиться разрешения конфликта мирным путем.