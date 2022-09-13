Офис Зеленского представил свои пожелания по гарантиям безопасности для Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению главы государства Владимира Зеленского. По словам Ермака, Киеву нужны такие гарантии безопасности, которые позволят «отбить у русских желание реванша». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что гарантии безопасности Украины «бесполезны и неперспективны».

«Никогда снова»

На сайте офиса Владимира Зеленского отмечается, что над документом под названием «Киевский договор по безопасности» работала экспертная группа, в состав которой вошли в том числе бывшие премьер-министры, министры, другие чиновники, а также ученые. В рекомендациях к документу содержится призыв к созданию совместного соглашения о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты.

Ожидается, что «основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных Сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов».

«Сегодня мы презентуем результат работы, не имеющей прецедентов в новейшей истории <…> С помощью союзников Украина успешно противостоит <…> нашествию. Однако – этого нельзя не заметить – решение нередко приходилось принимать ad hoc (специально для этого – «Газета.Ru»), а разработка механизмов этой помощи потребовала много времени, которого всегда не хватает на войне и оплачивается болью, кровью и жизнями», – приводятся на сайте слова Андрея Ермака.

Он подчеркнул, что украинцы «сорвали планы» России и «отстояли свое государство». Глава офиса президента также пообещал, что все земли страны «будут возвращены».

«Мы должны сделать так, чтобы лозунг «можем повторить» вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Чтобы они отвечали на него только «никогда снова». Для этого нам нужна военная мощь, достаточно крепкая, чтобы отбить у русских желание реванша <…> Гарантии безопасности направлены на то, чтобы помочь нам создать такую мощь», – пояснил он.

При этом Ермак отметил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины «не является заменой вступления в НАТО», а лишь «средством обеспечения безопасности, пока это вступление не состоится».

«Мощный сигнал» Путину

«Сейчас украинцы показывают на передовой, что, имея необходимые ресурсы, они могут победить Россию на поле боя. Украинцы демонстрируют волю к борьбе, и демократический мир должен и дальше предоставлять им средства для нее. Когда эта война закончится, мы должны гарантировать, что Россия никогда больше не сможет ворваться в Украину. Лучший способ сделать это – чтобы у Украины была значительная военная сила, способная противостоять любому будущему российскому нападению», – заявил Расмуссен.

Бывший Генсек НАТО добавил, что принятие рекомендаций «даст мощный сигнал» президенту России Владимиру Путину и покажет, что «война бесполезна».

Согласно сайту офиса Зеленского, предлагаемые рекомендации предусматривают обеспечение Украины «ресурсами на содержание мощных вооруженных сил».

«Для этого требуются многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гарантии безопасности должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, «но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием «Киевский договор безопасности».

«Договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы», — добавили в офисе президента.

Кроме того, структура «Киевского договора безопасности» предусматривает «полноценный санкционный пакет против страны-агрессора». Документ также может содержать дополнительные соглашения, например, об обеспечении Украины современными системами противовоздушной и противоракетной обороны, региональные соглашения о безопасности в Черном море.

«Путь в никуда»

23 августа заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что украинские власти продолжают «изобретать для себя некие «гарантии безопасности», проводя встречи «с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников».

«Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась. Так что с гарантиями очень кисло», — считает Медведев.

Он также подчеркнул, что для нынешнего руководства Украины «никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может».

«Гарантий светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла. Сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons. Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с ее фигурантами», — заключил зампред Совбеза.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что план по гарантиям безопасности «не может действовать без России».

«Это продолжение обращения России по гарантиям безопасности в конце прошлого года, на которое не ответили США и страны НАТО. Украина пытается заручиться поддержкой этих же стран и обеспечить свою безопасность за счет России. Конечно, это все бесполезно и неперспективно. Единственная возможность у Украины — это договариваться с Россией, чего они делать не хотят. И им не дают этого делать», — сказал Чепа.

По его словам, содержание украинского документа — «все то, против чего мы выступали». По мнению депутата, авторы документа «хотят использовать все противоречия, все проблемы» как свою безопасность, «тем самым только усугубляя ситуацию».

«Это ничего не даст. Тот курс, который Зеленский заявляет, что они будут делать все для поддержки продвижения курса по прохождению в НАТО Украины – это путь в никуда», — заключил парламентарий.