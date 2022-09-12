В Кремле заявили, что об отводе российских войск от Запорожской АЭС «не идет речи»

Российский военнослужащий перед зданием Запорожской АЭС в Энергодаре во время прибытия членом миссии МАГАТЭ, 1 сентября 2022 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимиру Путину доложили о перегруппировке войск в Харьковской области. При этом он пообещал, что РФ не будет отводить военнослужащих от Запорожской атомной электростанции. Песков также сообщил об отсутствии предпосылок для переговоров Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Главные заявления представителя Кремля – в материале «Газеты.Ru».

«Круглосуточная связь» с Шойгу

Дмитрий Песков сообщил, выступая на брифинге, что Владимир Путин получает доклады обо всем, что происходит во время военной спецоперации на Украине, включая информацию о перегруппировке российских войск в Харьковской области.

«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», — сказал Песков.

По его словам, «президент находится на постоянной, можно сказать, круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками». Отвечая на вопрос, продолжает ли глава государства доверять военному руководству страны, представитель Кремля подчеркнул, что «специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех тех целей, которые изначально были поставлены».

При этом Песков не стал комментировать появившиеся в украинских СМИ публикации о том, что после успешного контрнаступления украинских войск в Харьковской области с должности сняли генерал-лейтенанта Бердникова.

«Это нужно обращаться в Минобороны», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он также переадресовал оборонному ведомству вопрос о ракетных ударах по инфраструктуре Украины.

10 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении».

«С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», — сказал он на брифинге.

«Идет речь о главном»

Песков подчеркнул, что речи об отводе войск от Запорожской АЭС не идет. Задача России – вынудить ВСУ прекратить обстрел атомной электростанции.

«Сейчас не идет речи об отводе войск. Сейчас идет речь о главном. Это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями. Мы по-прежнему призываем все страны употребить свое влияние, те страны, которые имеют таковое на украинскую сторону, прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе», — заявил Песков.

Он также заявил, что для переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским пока отсутствуют предпосылки.

«Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», — сказал Песков.

Украинский лидер заявил 11 сентября в интервью CNN, что не будет вести переговоры с Москвой, пока она только «выдвигает ультиматумы».

«Нафтогаз» и «Газпром»

Представитель Кремля рассказал, что компания «Газпром» контактирует с Siemens по поводу ремонта турбины, необходимой для запуска «Северного потока».

«Насколько я понимаю, «Газпром» находится в непосредственном контакте с Siemens, потому что Siemens несет обязательства по действующим контрактам по техническому обслуживанию турбин — это первое. В то же время Siemens сейчас как компания обременена теми ограничениями, которые вменены санкциями», — отметил он.

2 сентября в Telegram-канале «Газпрома» появилось сообщение, что «Северный поток» не будет запущен после трехдневного ремонта, так как при техобслуживании на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) компрессорной станции «Портовая», была обнаружена утечка масла.

Комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому», Песков сообщил, что Кремль «не берется гадать», как он отразится на общих поставках.

«Очень много всего непредсказуемого может быть как в действиях наших западных коллег в настоящее время, так и руководителей газовой отрасли Украины. Очень много всего непредсказуемого. И здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках», — пояснил он.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что Украина «уже отключила ток по одной из ниток, причем достаточно давно».

«Никаких оснований для этого у Украины не было. Этот ток мог и может до сих пор продолжаться. Но, тем не менее, это было отключено. Поэтому какие решения будут в дальнейшем приниматься в этой области в Киеве, даже страшно предположить», — подчеркнул Песков.

9 сентября стало известно, что «Нафтогаз» инициировал иск к «Газпрому» из-за неполной оплаты транзита газа, поставляемого через Украину. Компания подала просьбу об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже.

Индия без скидок

Дмитрий Песков также опроверг информацию о том, что Индия будет покупать российскую нефть по более низкой цене в обмен на неприсоединение к идее ввести потолок стоимости на энергоресурсы из РФ.

«Нет, эта информация не соответствует действительности» – заявил он.

Накануне индийская газета Business Standard сообщила со ссылкой на чиновника МИД страны, что Россия пообещала Дели поставлять нефть по более низким ценам в обмен на отказ присоединиться к предлагаемому G7 «ценовому потолку» на энергоресурсы из РФ.