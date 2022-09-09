«Завтра будет хуже». США пригрозили новыми санкциями для тех, кто поддерживает политику Кремля

США планируют продолжать вводить санкции в отношении россиян, которые поддерживают политику властей страны в рамках военной операции на Украине, заявил координатор санкционной политики при Госдепартаменте Джеймс О'Брайен. По его словам, дальше будет «только хуже», а новые ограничительные меры находятся в разработке. В отношении России уже ввели 11 тыс. различных санкций, а в ЕС заверили, что не собираются никого исключать из санкционных списков.

Вашингтон продолжает работу над новыми санкциями в отношении России в связи с ее действиями на Украине, заявил координатор американской санкционной политики при Госдепартаменте Джеймс О'Брайен.

«Хочу, как всегда, сказать, что тем, кто поддерживает политику Кремля, завтра будет только хуже, поскольку они столкнутся с последствиями наших мер или того, как мы их применяем», — сказал чиновник.

По словам О'Брайена, новые санкции находятся в разработке. «Подробности относительно того, как и когда мы это сделаем (введем новые ограничения — прим. «Газета.Ru»), еще последуют», — уточнил он.

«Нас всегда интересует, как меняется структура власти в Москве. И мы продолжим работать над санкциями», — указал О'Брайен.

Журналисты попросили представителя Госдепартамента прокомментировать информацию о том, что сторонники Алексея Навального ранее предоставили список россиян, в отношении которых, по их мнению, следует ввести санкции из-за проведения военной операции на Украине.

Чиновник в связи с этим отметил, что американская сторона «получает и проверяет всю поступающую информацию».

Большая часть брифинга представителя ведомства была посвящена ситуации на глобальном продовольственном рынке. О'Брайен указал, что США не вводят санкции против российских продуктов и удобрений, поскольку функционирование зерновых рынков — в интересах самых уязвимых стран. Он также обратил внимание, что соглашение о вывозе украинского зерна и открытие порта Одессы снизили цены на продовольствие на 5%.

ЕС не будет исключать россиян из черных списков

Евросоюз не намерен исключать из санкционных списков россиян, против которых уже ввели ограничения, рассказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«Могу заверить, что Евросоюз един в этом вопросе, режим санкций не будет изменен. И действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка», — подчеркнул министр.

По его словам, соблюдать принцип единогласия в Евросоюзе не всегда просто, но благодаря этому принципу ЕС может продемонстрировать свою решительность.

Ранее газета Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщала, что Венгрия просила исключить российских предпринимателей Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова из санкционного списка ЕС. Позже издание написало, что Будапешт решил отказаться от этого требования.

США помогут ЕС «пережить зиму»

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что страны Европы вынуждены были поплатиться благоприятной ситуацией в энергетике за противостояние России в контексте конфликта на Украине.

«Президент [США Джо] Байден с самого начала говорил, что отстаивание того, что поставлено на карту в ходе агрессии России против Украины, не пройдет бесплатно. И страны [Европы] выступили против, — сказал Блинкен. — За это приходится платить, но цена бездействия, если пустить все на самотек, будет гораздо выше».

Он рассказал, что США уже приняли меры для разрешения проблем с энергоресурсами, в частности, выделили нефть из стратегического резерва и направляют в Европу сжиженный природный газ.

По словам Блинкена, перед странами ЕС стоит задача «пережить зиму», в чем Вашингтон обязуется им помочь. Он подчеркнул, что у Евросоюза есть возможность «раз и навсегда» преодолеть зависимость от российских энергоносителей.

Рекордные 11 тыс. санкций

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что в отношении России уже ввели 11 тыс. санкций.

«Российские граждане до сих пор этого не заметили», — утверждает дипломат.

По словам Ульянова, негативные последствия ограничений отражаются на их инициаторах. «Впервые в истории страны Запада сталкиваются с последствиями санкций, которые они сами вводят против другого государства», — сказал он.

В свою очередь российский премьер Михаил Мишустин отмечал, что «количество санкций, которые ввели против России за такой срок, их даже прочитать будет невозможно за несколько суток». При этом о выразил уверенность, что власти России с 2014 года уже научились реагировать на вызовы, связанные с санкциями.