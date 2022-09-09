Военная операция РФ на Украине. День 198-й

08:14

Представительство ДНР утверждает, что ВСУ обстреляли два района Донецка и Макеевку из ствольной артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО.

По его информации, украинские силовики в 03:08 выпустили шесть снарядов из артиллерии калибра 155 мм по Калининскому и Киевскому районам Донецка. В 03:15 ВСУ открыли огонь по Макеевке из артиллерии такого же калибра, выпустив четыре снаряда, передает ТАСС.