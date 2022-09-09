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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 198-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 198-й день

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев добивается создания через ООН международного механизма для взыскания с России более $300 млрд в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате проведения специальной военной операции. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждает, что НАТО «в ручном режиме руководит действиями украинских властей на поле боя». В ДНР продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:40

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что часть военных ВСУ, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взята в плен — РИА «Новости».

«Пленные есть. Я их сам лично видел», — сказал он. По его словам, ВСУ с 29 августа якобы потеряли уже «свыше трех тысяч человек».

08:35

❗️Правительство Латвии решило ограничить въезд в страну граждан РФ с шенгенскими визами, сообщает глава МИД — ТАСС.

08:30

08:29

08:28

Доставка вооруженными формированиями Украины большой партии переносных зенитных ракетных комплексов Stinger зафиксирована в районе населенного пункта Артемовск, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.

08:27

08:23

Три мирных жителя погибли и 12 получили ранения в ДНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР — ТАСС.

08:22

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении двух мирных жителей в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков — ТАСС.

08:21

08:20

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил ТАСС, что «референдум по вопросу воссоединения с Россией в республиках Донбасса и регионах, вышедших из-под власти Киева, нужно провести не ради мирового признания, а в интересах жителей этих территорий».

08:19

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, выступая на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне, заявил, что Соединенные Штаты не должны брать за правило рассекречивание своих разведданных, как это делалось в отношении специальной военной операции РФ на Украине, однако в качестве исключения такую практику могут продолжить — ТАСС.

08:18

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ в четверг, как и за шесть предыдущих дней, не произвели ни одного обстрела населенных пунктов ЛНР — ТАСС.

08:17

08:16

Представительство ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Минеральное и Донецк из ствольной артиллерии калибра 152 мм.

По информации представительства, ВСУ в 05:27 выпустили три снаряда из артиллерии калибра 152 мм по Петровскому району Донецка. В 05:33 украинские силовики обстреляли Минеральное, выпустив такое же количество снарядов из артиллерии такого же калибра, передает ТАСС.

08:15

08:14

Представительство ДНР утверждает, что ВСУ обстреляли два района Донецка и Макеевку из ствольной артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО.

По его информации, украинские силовики в 03:08 выпустили шесть снарядов из артиллерии калибра 155 мм по Калининскому и Киевскому районам Донецка. В 03:15 ВСУ открыли огонь по Макеевке из артиллерии такого же калибра, выпустив четыре снаряда, передает ТАСС.

08:13

08:12

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой провели свыше 400 личных приемов в пунктах временного размещения эвакуированных из ДНР, ЛНР и Украины в 2022 году — ТАСС.

08:11

08:10

Волонтерам-строителям и жителям ДНР вручили премию Putin Team за исполнение своего профессионального долга и оказание гуманитарной помощи людям во время церемонии на мемориале «Саур-Могила» — ТАСС.

08:09

КНДР на законодательном уровне провозгласила себя ядерным государством: народное собрание республики приняло декрет «Политика в отношении ядерного оружия», где закрепило это положение. Там также говорится, что Ким Чен Ын единолично обладает правом на любые решения о действиях с ядерным оружием — РИА.

08:08

Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью медиагруппе Funke заявил, что Киев добивается создания через ООН «международного механизма» для взыскания с России более $300 млрд в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате проведения специальной военной операции — ТАСС.

08:07

Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще четырех судов, которые вывезут в общей сложности 58,8 тыс. тонн продовольствия — ТАСС.

08:06

Совладелец издания Playboy на Украине Александр Шевченко заявил, что украинская версия журнала прекратит свое существование 1 января 2023 года. По его словам, причиной является выпуск номера, посвященного военному конфликту в стране — ТАСС.

08:05

Министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман провел в Берлине встречу со своим украинским коллегой Денисом Малюськой, в ходе которой заверил его в дальнейшей поддержке Киева со стороны ФРГ как в военном, так и в политическом, финансовом и гуманитарном отношении — ТАСС.

08:04

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности заявил, что поставки Киеву оружия не приведут к миру и создают риски безопасности на Украине и в регионе — ТАСС.

08:03

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Североатлантический альянс якобы «в ручном режиме руководит действиями украинских властей на поле боя». «Есть информация, что Пентагон планирует запустить миссию по военно-техническому содействию киевскому режиму. Слышали об аналогичных планах Евросоюза», — утверждает он.

08:02

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Генассамблеи, заявил, что включение в повестку 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пункта о «временно оккупированных территориях Украины» не способствует решению кризиса и установлению мира в регионе — ТАСС.

08:01

Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в интервью «Красной звезде» заявил, что российские серийные БМП и БТР с 2021 года выпускаются с доработками, которые позволяют устанавливать уже поставленные в зону проведения спецоперации дополнительные комплекты защиты от противотанковых гранатометов и ручных гранат — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 198-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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