«Вам здесь не рады». Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыты для россиян

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с 19 сентября въезд для россиян, даже если у них в паспорте есть действующая шенгенская виза. Запрет на въезд касается лиц, путешествующих с туристической целью. Желающим въехать в одну из этих стран с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам въезд по-прежнему открыт. Одновременно с этим Латвийская православная церковь объявила о независимости от РПЦ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти закроют въезд гражданам России вне зависимости от того, какой страной выдана их шенгенская виза.

«С 00:00 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через внешние границы для граждан Российской Федерации, независимо от того, какой страной выдана шенгенская виза. <...> Призыв к российским гражданам такой: не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады», — сказал он на пресс-конференции правительства (цитата по ТАСС).

По словам Рейнсалу, аналогичные ограничения на въезд введут еще три страны. «Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», — сообщил он.

На сайте польского правительства уже опубликовано совместное заявление четырех стран: «Временные национальные меры, основанные на общем подходе, должны вступить в силу отдельно в каждой стране до 19 сентября 2022 года».

«Мы подчеркиваем, что это не полный запрет на въезд и что взаимно согласованные обоснованные исключения будут сохранены для диссидентов, гуманитарных случаев, членов семей, обладателей видов на жительство, для облегчения перевозки товаров и транспортных услуг, дипломатических миссий, транзита для путешествующих в и из Калининграда и т. д.», — говорится в документе.

Еврокомиссия 6 сентября утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В ближайшие дни его должен одобрить Совет ЕС, и оно вступит в силу до 12 сентября.

Закрыть россиянам въезд в Европу предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, изоляция позволит «призвать к ответственности» все население России.

«Россия — открытая»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова анонсировала ответные меры на ограничения въезда в Евросоюз, при этом подчеркнув, что при принятии любых решений интересы граждан РФ «будут в приоритете».

«Абсолютным приоритетом при проработке ответных мер, а они, конечно, последуют на недружественную политику Евросоюза, будут интересы наших граждан и вопросы обеспечения национальной безопасности», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Россия не станет «закрываться от жителей Евросоюза», потому что является «открытой, подлинно свободной страной, которая с уважением относится ко всем народам вне зависимости от интеллектуальных способностей их элит».

«Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, безусловно, будут иметь возможность это сделать», — пообещала она.

Представитель дипведомства выразила уверенность, что приостановка ЕС действия соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ не отвечает интересам самих европейцев. «За абсурдным заявлением о том, что российские туристы якобы представляют угрозу национальной безопасности стран Евросоюза стоит желание коллективно наказать наших сограждан за проявленный ими в последние месяцы патриотизм, поддержку спецоперации и, по большому счету, бездумная реализация указаний Вашингтона», — считает дипломат.

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс раскритиковал запрет на въезд российских артистов в Прибалтику, заявив, что деятели культуры не должны страдать из-за политической ситуации. «Это настолько сложный процесс. Все равно, что я скажу — на меня нападут и с одной стороны, и с другой. Я за то, чтобы артисты спокойно могли ехать через границу и могли выступать, — сказал он, посетовав, что время фестивалей в Юрмале ушло. «Хорошо началось в советское время когда-то, но конец как был, так был. Там уже решали все деньги», — добавил Паулс.

Независимость от РПЦ

Сейм Латвии в срочном порядке поддержал законопроект о независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП). Поправки предусматривают, что ЛПЦ со всеми епархиями, приходами и учреждениями становится полностью самостоятельной и не зависит от власти какой-либо церкви за пределами страны. Устав церкви будет обновлен до 31 октября.

Авторы законопроекта в аннотации к нему объясняли необходимость изменений тем, что РПЦ «как на уровне церковного руководства, так и на уровне духовенства оправдывает войну».

В РПЦ осудили самостоятельное провозглашение сеймом Латвии автокефалии ЛПЦ, заявив об отсутствии у парламентариев полномочий принимать такие решения. «Нечастый случай: парламент государства, где Церковь по конституции отделена от государства, самостоятельно провозглашает автокефалию Церкви и предлагает Церкви переделать свой устав. И срок поставили контрольный. Совсем уж перепутали Божие и кесарево!» — заявил ТАСС советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Латвийская православная церковь с 1992 года имеет статус самоуправляемой в составе Русской православной церкви.