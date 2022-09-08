Военная операция РФ на Украине. День 197-й

Глава МАГАТЭ Гросси считает, что поиск виновных в ситуации на ЗАЭС помешал бы миссии агентства. США не признают силового изменения границ Украины, референдумы в Донбассе и других областях будут незаконными, заявила постпред Вашингтона при ООН Томас-Гринфилд. Постпред России в ООН Небензя отверг заявления о существовании фильтрационных лагерей для украинских беженцев. Глава Запорожья Балицкий поддержал инициативу провести референдум о вхождении в состав РФ 4 ноября.