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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 197-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 197-й день

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Бойцы ЧВК «Вагнер» передвигаются на трофейном автомобиле на окраине Бахмута в Донецкой области

Бойцы ЧВК «Вагнер» передвигаются на трофейном автомобиле на окраине Бахмута в Донецкой области

Виктор Антонюк/РИА «Новости»
Глава МАГАТЭ Гросси считает, что поиск виновных в ситуации на ЗАЭС помешал бы миссии агентства. США не признают силового изменения границ Украины, референдумы в Донбассе и других областях будут незаконными, заявила постпред Вашингтона при ООН Томас-Гринфилд. Постпред России в ООН Небензя отверг заявления о существовании фильтрационных лагерей для украинских беженцев. Глава Запорожья Балицкий поддержал инициативу провести референдум о вхождении в состав РФ 4 ноября.
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Вверху самая последняя запись С конца
9:30

9:15

9:05

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 16 сентября, сообщила Росавиация.

8:57

8:54

8:32

8:18

Попытка найти виновного в создании ситуации, которая ведет к реальному риску радиоактивных утечек на Запорожской АЭС, помешала бы миссии МАГАТЭ по обеспечению безопасности объекта, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

8:15

Кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» в зоне проведения специальной в.оенной операции

8:10

8:07

8:04

США никогда не признают изменения границ Украины с применением силы, заявила постпред Вашингтона при ООН Линда Томас-Гринфилд. Референдумы на территории Донбасса, Запорожья и Николаевской области не будут иметь реальной юридической силы, утверждает она.

8:02

Обвинения США в адрес России относительно создания «фильтрационных лагерей» на Украине не совпадают с фактами и статистикой, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 197-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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