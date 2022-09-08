«Наш сюрприз их порадовал». Россия отвергла обвинения в «фильтрации» украинцев

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг обвинения западных стран, считающих, что Россия проводит «фильтрацию» граждан Украины – насильно вывозит их на свою территорию. Он заявил, что украинцы добровольно пересекают границу с РФ, спасая свою жизнь. А их регистрация при въезде – общепринятая в мире практика. Дипломат также призвал до конца недели провести заседание СБ ООН по вопросу угроз миру и безопасности, которые создают поставки западными странами оружия и боеприпасов на Украину.

«Дезинформационная кампания» Запада

Выступая на заседании СБ ООН, посвященному обвинениям России в насильном вывозе гражданских лиц с Украины, Василий Небензя заявил, что доводы западных стран – дезинформация.

«Сегодняшнее заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны. Тактика Запада, ведущего на Украине гибридную войну против России до последнего украинца, нам понятна – любым способ очернить РФ и проводимую нами специальную военную операцию», — сказал Небензя.

Американские обвинения России в «жестоких фильтрационных мероприятиях» по отношению к украинцам он назвал «пересказом сюжета фильма ужасов», «подготовленного украинским министерством пропаганды».

«По поводу так называемой фильтрации: прежде всего не очень понятно, о чем вообще идет речь, поскольку сам термин «фильтрация» не имеет четкого определения в международном гуманитарном праве», — подчеркнул дипломат.

По его словам, если под этим понимается выявление среди желающих выехать в Россию украинцев представителей национальных батальонов или военных, причастных к преступлениям против мирного населения, «то это нормальная практика для любой армии мира».

Согласно данным постпреда, всего в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР прибыли более 3 миллионов 700 тысяч человек, из которых 600 тысяч детей. При этом они пересекли границу добровольно, покидая Украину из страха за свою жизнь.

«Никто не запрещает им перемещаться или уезжать из страны. Это подтвердила сегодня даже представитель УВКПЧ», — подчеркнул он.

Небензя уточнил, что на территории 85 субъектов Российской Федерации действуют более 1500 пунктов временного размещения общей вместимостью свыше 95 тысяч человек. К местам временного проживания беженцев доставляют железнодорожным транспортом. Для этого задействовано 38 железнодорожных составов. Также функционирует телефонная горячая линия, обрабатывающая ежедневно свыше 250 обращений граждан. Кроме того, вынужденным переселенцам «оказывается финансовая, юридическая, психологическая и медицинская помощь».

«Естественно, на границе с Россией вынужденные переселенцы проходят регистрацию, после чего нуждающимся помогают добраться до стационарных пунктов временного размещения. Обращаем внимание тех, кто пытается подменять понятия: прибывающие в Россию украинцы и жители ДНР и ЛНР проходят процедуру регистрации, а не «фильтрации», — подчеркнул Небензя.

Согласно его данным, схожие процедуры применяются в отношении украинских беженцев в Польше и других странах Евросоюза.

«Длинная очередь выстроилась на контрольно-пропускном пункте в Запорожье, через который ежедневно до 700 человек возвращаются домой, узнав от друзей и близких объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и селах», — рассказал дипломат.

Киевская принудительная эвакуация

Василий Небензя также обвинил Киев в принудительной эвакуации своих граждан, даже если им не грозит опасность. Согласно его данным, подобная практика началась с августа.

«Если уж говорить о насильственных действиях против мирного населения, то на ум приходят как раз усилия киевских властей. С начала августа Украина проводит так называемую «обязательную эвакуацию» населения из остающихся под ее контролем районов ДНР и ряда областей страны», — сказал Небензя.

По словам постпреда, людей лишают не только права выбора направления эвакуации, но зачастую и самой возможности остаться на родных местах, «даже если им ничего не угрожает». Согласно информации дипломата, тех, кто все-таки решает не уезжать, пугают неотвратимым наказанием за сотрудничество с российской стороной.

«Извращенные нормы украинского законодательства о так называемом «коллаборационизме» позволяют привлечь к ответственности даже за получение продуктов питания от российских властей или, например, за решение учителя продолжить преподавать в школе в освобожденном районе», — подчеркнул дипломат.

Он также призвал «западных и ооновских защитников прав человека» обратить внимание на так называемые «законы военного времени» и то, как они применяются Киевом.

«Предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину», — добавил Небензя.

Постпред отметил, что в качестве докладчика Россия хотела бы видеть замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу, а также «представителей гражданского общества».

Обвинения России в «фильтрации» украинцев

7 сентября в 22.00 по Москве состоялось очередное заседание СБ ООН, которое запросили США и Албания. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд считает, что Россия проводит на Украине «операции фильтрации» — насильно вывозит из страны украинцев, некоторые из которых подвергаются насилию. Мнения о «фильтрации» также придерживаются представители Албании, Великобритании и Франции.

Помощница генерального секретаря ООН по правам человека Илзэ Брандс-Кехрис, выступая на заседании, призвала Россию предоставить ее управлению, а также международным наблюдателям доступ в «места, где содержатся лица, прошедшие «фильтрацию». По ее словам, у управления есть подтверждения «фильтрации» гражданских лиц, а также «заслуживающие доверия» обвинения в насильной отправке в Россию и на подконтрольные ей территории детей. Однако Брандс-Кехрис признала, что украинцам, оказавшимся на территории РФ, предоставляется возможность вернуться на Украину или поехать в другую страну.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в преддверии заседания СБ ООН написал 7 сентября в своем Telegram-канале, что западные страны, настояв на обсуждении «фильтрации украинцев», «высосали пальцы до костей в поисках неудобной» для РФ темы.

«Разумеется, и нам есть что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий что нас можно застать врасплох», — отметил Полянский.

После заседания он написал, что западным коллегам «пора обсуждать реальные проблемы», поэтому Небензя запросил провести до конца недели заседание СБ ООН по «вопросу угроз миру и безопасности, которые создают поставки западными странами оружия и боеприпасов на Украину».

«По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал», — заключил он.