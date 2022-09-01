«Ключевые вещи я увидел». Как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

1 сентября миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС в Энергодаре. Эксперты провели на станции около четырех часов и сообщили, что собрали много важной информации. По словам главы МАГАТЭ, предстоит еще много работы, а специалисты агентства сохранят на АЭС постоянное присутствие. После визита экспертов на станцию стало известно, что Россия запросила на 6 сентября заседание Совета Безопасности ООН. Москва хочет заслушать главу МАГАТЭ «по итогам пребывания его команды на ЗАЭС».

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и часть делегации МАГАТЭ, которая 1 сентября прибыла на Запорожскую АЭС, чтобы оценить ее состояние и уровень безопасности, покинули территорию атомной электростанции. Эксперты провели там около четырех часов.

По данным ТАСС, автомобили миссии направились в сторону Энергодара.

Часть сотрудников агентства осталась на АЭС. «Интерфакс» сообщил, что территорию станции покинули четыре из девяти автомобилей из кортежа миссии МАГАТЭ.

Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что на станции останутся от восьми до 12 человек из миссии агентства. В то же время украинский «Энергоатом» сообщил, что по состоянию на 18:00 на АЭС остались пять представителей МАГАТЭ.

Оставшиеся на станции эксперты планируют находиться там до 3 сентября, говорил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Он пообещал показать представителям МАГАТЭ не только территорию ЗАЭС, но и последствия ударов по районам города.

Как прошел визит экспертов МАГАТЭ

По прибытии на АЭС Гросси заявил, что миссия агентства планирует немедленно начать инспекцию.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности в Европе и третья по размеру в мире. На ней находятся шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля станция контролируется ВС РФ.

«Мы собираемся немедленно начать оценку ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС, мы будем поддерживать связь и консультироваться с персоналом», — рассказал глава МАГАТЭ.

Он отметил, что члены миссии должны будут убедиться в выполнении гарантийных обязательств на станции.

По итогам нескольких часов работы миссии Гросси заявил, что специалисты собрали много важной информации и получили объяснения по интересовавшим их вопросам.

«Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел», — рассказал глава МАГАТЭ.

Он также пообещал проработать возможность постоянного присутствия экспертов агентства на ЗАЭС и не исключил, что делегация МАГАТЭ может встретиться с жителями Энергодара. «Моя команда остается, поэтому будет возможность поговорить с ними», — отметил Гросси.

По его словам, представители агентства во время посещения ЗАЭС посмотрели достаточно много и уже начали проводить первую оценку обстановки на атомной электростанции.

«Будем анализировать дальше, но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются на станции», — подчеркнул глава агентства. По его словам, предстоит еще много работы, МАГАТЭ сохранит на станции постоянное присутствие.

До завершения миссии сотрудники службы безопасности ООН продолжат поддерживать экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он также рассказал, что сотрудники ООН на Запорожской АЭС не будут определять виновных в обстрелах.

«Это люди, которые занимаются персональной безопасностью, у них нет ни мандата, ни экспертизы для проведения баллистических исследований», — объяснил представитель генсека.

Безопасность визита

По итогам посещения ЗАЭС экспертами МАГАТЭ в ООН отметили, что Россия сделала все необходимое для обеспечения безопасности миссии.

«Мы рады, что Российская Федерация сделала все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших инспекторов», — сказал Дюжаррик.

Глава МАГАТЭ перед визитом на станцию рассказывал, что минимально необходимые условия для прибытия миссии агентства соблюдены.

«Мы знаем, что есть территория, так называемая серая зона между последней линией украинской обороны и передней линией российских сил, там риск значителен», — говорил Гросси.

До визита на Запорожскую АЭС представители агентства побывали в Киеве, где встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем отправились в Энергодар. Город расположен на территории, подконтрольной российским военным. У делегации возникли проблемы с переходом блокпоста на территории, подконтрольной Украине, поэтому Гросси пришлось лично проводить переговоры с украинскими военнослужащими.

Экспертам показали снаряд

Советник гендиректора «Росатома» Ренат Карчаа, который сопровождал миссию, заявил главе МАГАТЭ, что украинские военные обстреливали АЭС осколочными боеприпасами из Никополя и Марганца.

«Осколочные снаряды применяются исключительно для поражения живой силы. Если исходить из одной из версий украинской стороны, что они бьют по расположению группировки российских военнослужащих, то в этом квадрате нет российских военных», — указал Карчаа.

Делегации экспертов продемонстрировали снаряд, который был выпущен по Запорожской АЭС. Представитель «Росатома» рассказал, что он не долетел до хранилища отработанного ядерного топлива примерно 20 метров.

Россия созывает заседание Совбеза ООН

После визита экспертов МАГАТЭ стало известно, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН 6 сентября в связи с продолжающимися обстрелами Запорожской АЭС.

Совбез проведет заседание по вопросу «поддержания мира и безопасности на Украине» 22 сентября, следует из программы работы СБ ООН.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Россия ожидает участия в совещании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также предлагает заслушать главу МАГАТЭ «по итогам пребывания его команды на ЗАЭС».

Минобороны РФ сообщило, что перед приездом экспертов в Энергодар, Вооруженные силы РФ пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.

В Минобороны указали, что в случае успеха операции украинских диверсантов, эксперты МАГАТЭ стали бы для них «живым щитом». Тогда роль миссии агентства свелась бы к фиксации нового статус-кво, который заключался бы в переходе станции под полный контроль украинских войск, указали в ведомстве.