Военная операция РФ на Украине. День 190-й

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Риэлторам, сдающим принадлежащую семье украинского президента Владимира Зеленского виллы «Виттория апуана» в Форте-деи-Марми, запрещено вести переговоры с российскими клиентами. Об этом рассказал в среду газете La Stampa представитель агентства Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини.

Он подчеркнул, что вилла записана на итальянскую компанию, которой подчиняется другая на Кипре, и принадлежит жене [президента Украины] Зеленского.

«Мы уполномочены сдать ее в аренду при условии, что съемщиками не будут русские», — рассказал Сальвини.

Риэлтор сообщил, что в течение лета объект сдавался, но сейчас снова пустует. Он не уточнил, кто был съемщиком. Ранее другая газета Il Tirreno распространила информацию, что «виллу Зеленского арендовала российская пара, проживающая в Лондоне».