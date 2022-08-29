Мигранты, варвары, крах ценностей. Washington Times рассуждает о распаде США

Обозреватель The Washington Times Дон Федер назвал ряд признаков, свидетельствующих о скором крахе США — проблемы миграционной политики, критика американских ценностей со стороны элит и демографическая ситуация. Также экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вывод американских войск из Афганистана в 2021 году может повлечь за собой повторение крупнейшей национальной трагедии США — терактов 11 сентября. Как все это может повлиять на США — в материале «Газеты.Ru».

Обозреватель The Washington Times считает, что американская цивилизация не способна к восстановиться, поскольку не намерена трудиться и проявлять волю — ее уничтожит политика открытых дверей по отношению к мигрантам и кризис американских ценностей.

«Цивилизация не способна к самовосстановлению. Она требует труда и воли. В Америке никто не будет ни трудиться, ни проявлять волю», — заявил Федер.

Он обвинил сограждан в том, что они не ценят собственную цивилизацию, на создание которой у предков ушли столетия.

Первым признаком самоуничтожения эксперт назвал политику открытых дверей для мигрантов, вторым — безнаказанность преступников, третьим — высмеивание американских ценностей со стороны элит, четвертым — «поддержку варваров, живущих под боком» (имеется в виду поддержка латиноамериканских стран) и проблемы с демографией.

Демография и искатели американской мечты

По данным департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в США в 2022 году ожидается положительный прирост населения, который составит почти 1,5 млн человек (при рождаемости в 4,2 млн. и смертности 2,7 млн.). Миграционный прирост населения составит чуть более 1 млн. человек.

Если судить по данным за последние десятилетия, с 1950-х годов прирост населения США устойчиво падает — с 1,75% в 1956 году до 0,59% в 2020. Также продолжается устойчивое старение американцев — статистика Бюро переписи населения США показывает, что средний национальный возраст вырос до 38,5 лет. В ближайшей перспективе ожидается увеличение уровня иждивенцев — до 44 человек на 100 человек трудоспособного возраста.

Иммиграционный поток в США также стремительно растет. Если в 2005 году в страну приехало порядка 40 млн. людей, в 2020 году их число увеличилось до более 50 миллионов, следует из данных департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. На 2021 год 14,2% населения США — «лица иностранного происхождения», то есть каждый седьмой житель. Это самый большой процент иммигрантов среди населения с 1910 года, когда этот показатель составлял 14,7%.

Отдельным пунктом в материале The Washington Times стоит проблема поддержки латиноамериканских стран. Так, на 2017 год более 50% из 11 млн нелегальных иммигрантов, проживающих на территории США, прибыли из Мексики. Ситуацию пытался исправить экс-президент США Дональд Трамп с помощью строительства стены на границе, однако проект так и не был завершен. Действующий президент США Джо Байден существенно либерализовал миграционную политику Штатов, отменив большинство инициатив Трампа в этой сфере.

«Как в Нью-Йорке 20 лет назад»

Бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что решение президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана в 2021 году может спровоцировать повторение терактов 11 сентября 2001 года.

«Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад. <…> Прошел уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. 13 американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолеты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны», — заявил он.

Угнанные террористами «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один авиалайнер, управляемый боевиками, влетел в западное крыло Пентагона. Четвертый пассажирский самолет, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.