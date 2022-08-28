Тест: помыться или не бриться. Как европейцам советуют экономить в условиях энергокризиса

Европейцы стремятся отказаться от энергоресурсов из России, насколько это возможно. Местные власти, врачи и журналисты начали давать советы о том, как сэкономить на воде и свете, а в некоторых регионах уже штрафуют за несоблюдение антикризисных мер. «Газета.Ru» предлагает вам угадать, какие предложения по экономии ресурсов выдвигались в реальности, а какие — нет.