Тест: помыться или не бриться. Как европейцам советуют экономить в условиях энергокризиса
Попробуйте найти настоящие и выдуманные рекомендации европейцам о том, как экономить электроэнергию
close
100%
Джулия Робертс в фильме «Красотка» (1990)Touchstone Pictures
Европейцы стремятся отказаться от энергоресурсов из России, насколько это возможно. Местные власти, врачи и журналисты начали давать советы о том, как сэкономить на воде и свете, а в некоторых регионах уже штрафуют за несоблюдение антикризисных мер. «Газета.Ru» предлагает вам угадать, какие предложения по экономии ресурсов выдвигались в реальности, а какие — нет.