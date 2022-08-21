«Подозреваются в шпионаже»: в Албании арестованы двое россиян и украинец

Министерство обороны Албании сообщило, что два гражданина России и один украинец были арестованы при попытке проникнуть на военный завод. При задержании пострадали два албанских военнослужащих. Премьер-министр страны Эди Рама заявил, что троих арестованных подозревают в шпионаже.

«Подозреваются в шпионаже»

Согласно информации агентства Reuters, в Албании задержаны двое россиян – мужчина и женщина — и один украинец при попытке проникнуть на военный завод «Молот». Министерство обороны страны сообщило, что двое солдат были ранены при аресте на предприятии, расположенном в центральной части Албании.

«На территорию предприятия пытались проникнуть трое граждан с российскими и украинским паспортами», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что «офицеры, охранявшие завод, среагировали незамедлительно, но при их попытках остановить трех иностранных граждан двое военнослужащих получили ранения». В оборонном ведомстве добавили, что состояние солдат стабильное.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что трое задержанных «подозреваются в шпионаже».

«Какая гордость за военную охрану, обезвредившую трех лиц, подозреваемых в шпионаже. Теперь давайте дождемся полного выяснения этого события», — написал Рама в своем Twitter.

Директор завода Лоренц Зани сообщил Albanian Daily news, что три человека приближались к заводу, но были замечены военными, после чего произошло столкновение, а один из нарушителей применил «спрей» против солдат.

«Двое задержанных подозреваются в том, что являются российскими агентами. Третий гражданин имеет паспорт Украины, как сообщили в полиции. Первые двое — Светлана Тимофеева 33-х лет и Михаил Зорин 23-х лет, оба с российскими паспортами», — уточняется в статье.

Агентство Reuters сообщило, что задержанному украинцу 25 лет.

В посольстве России в Тиране сообщили РИА «Новости», что до дипмиссии и консула местные власти подобную информацию не доводили, а новости об инциденте дипломаты видят только в албанских СМИ.

«Распылил нервнопаралитический газ»

Согласно данным российских СМИ, Тимофеева известна под псевдонимом Лана Сатор. Она – фотограф, который снимает заброшенные здания и закрытые территории. В 2011 году она проникла на «сверхсекретную» базу НПО «Энергомаш» в Химках. Вместе с другими нарушителями фотограф пробралась на территорию объекта, не встретив ни одного охранника. Они побывали в нескольких цехах, в том числе в испытательном. Публикация секретных фотографий вызвала негодование у Федеральной службы безопасности и вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего ОПК.

В Минобороны Албании заявили, что Михаил Зорин, проникший на территорию завода, пытался сделать фотографии. Именно он использовал «спрей» против военнослужащих, пытаясь сбежать. Остальных нарушителей удалось задержать неподалеку, сообщает Reuters.

Радиостанция «Говорит Москва» сообщила в Telegram, что в момент задержания один из нарушителей «распылил нервнопаралитический газ, из-за этого двое военных серьезно пострадали».

«Многие российские и украинские туристы посещают Албанию во время летних каникул. Военная база Грамши (албанский город – «Газета.Ru») находится более чем в 70 километрах от пляжей», — говорится в статье Reuters.

Агентство уточнило, что в «период правления коммунистов» на заводе производили винтовки АК-47 российского образца. Согласно данным Минобороны Албании, сейчас предприятие «оказывает производственные услуги оборонной промышленности». С 2009 года Албания является членом НАТО.