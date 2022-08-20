«У России нет морального права»: Трасс передумала встречаться с Путиным на G20

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что у России «нет морального права» присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине, передает агентство Reuters. Ранее она неоднократно заявляла о намерениях встретиться на саммите с Путиным, если получит пост премьера Великобритании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс передумала встречаться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии, поскольку она считает, что у России «нет морального права заседать в G20 пока продолжается агрессия на Украине», передает Reuters. Ранее Трасс неоднократно заявляла, что намерена встретиться с Путиным, если ее выберут премьер-министром Великобритании.

В разговоре с Reuters представитель МИД Соединенного Королевства приветствовал стремление Индонезии обсудить события на Украине и

«намеки на то, что Украина может быть представлена президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20».

В пятницу утром в офисе Трасс, которая участвует в выборной гонке на пост премьер-министра королевства от Консервативной партии, в ответ на просьбу прокомментировать возможное участие российского лидера в саммите G20 обратили внимание на июльское заявление руководителя МИД. Тогда британский министр сообщила о готовности «вызвать на разговор» Путина в рамках встречи на высшем уровне G20.

Саммит «двадцатки» пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд западных стран, в первую очередь США и Канада, предлагали исключить Россию из G20, однако другие государства с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель форума на самом высоком уровне подчеркивала, что хочет объединить «двадцатку» и не допустить ее раскола. В итоге Путину было направлено приглашение на саммит. В порядке компромисса на встречу была приглашена Украина, не являющаяся частью объединения.

В пятницу днем президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют лично участвовать в саммите «Большой двадцатки» на Бали.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет», — сказал Видоко.

Попытка изоляции России на G20

19 августа кандидат в премьеры Великобритании, экс-глава минфина Риши Сунак призвал не допускать Путина на саммит «двадцатки», сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Сунака.

«Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом G20, пока он не прекратит спецоперацию Украине», — приводит телеканал слова представителя Сунака.

Чиновник заявил, что партнеры и союзники Британии из G20 «несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим».

Ещё в конце июня канцлер Германии Олаф Шольц призвал отказаться от бойкота саммита с участием России. Той же позиции придерживалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль… Существует общее убеждение, что мы не хотим торпедировать G20», — заявил Шольц.

9 августа в Офисе президента Украины Зеленского сообщили, то он может приехать на саммит «двадцатки», если там будет Путин.

«Если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», — сказали в Офисе

Позднее в Белом доме заявили, что Зеленский должен принять участие в саммите, если там будет президент России, притом, что президент США Джо Байден выступал против присутствия Путина на встрече G20.

Антизападный союз России и Китая

Гонконгское издание South China Morning Post рассматривает возможное очное участие Путина и Си Цзиньпина в саммите G20 как демонстрацию несогласия с политикой Запада. Кроме того, такой шаг подтвердит значимость стран на международной арене, считают в издании. Там отметили, что Си может использовать встречу для обсуждения политических и экономических вопросов, а также проблем безопасности.

«Очное присутствие двух лидеров на саммите можно рассматривать как форму их сопротивления доминированию Запада в системе мировой политики», — отмечается в публикации.

В издании полагают, что решение Путина посетить мероприятие способно продемонстрировать ключевую роль России на мировой арене. Кроме того, Индонезия не поддалась давлению Запада, и это станет возможностью для России продемонстрировать, что государство не так изолировано, как об этом мечтают недоброжелатели.