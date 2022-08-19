«Баланс на грани войны»: Патрушев обвинил Запад в организации «цветных революций»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что западные страны готовятся к открытому вооруженному конфликту с Россией. Он также обвинил их в попытках организовать «цветные революции» в Казахстане и Узбекистане.

«Геополитические эксперименты»

Николай Патрушев выступил в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он заявил, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией.

«Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции. События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата СБ РФ.

Он отметил, что это намерение западных стран уже признано официально и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах альянса. Патрушев добавил, что «аналогичные действия» американцы предпринимают в отношении Китая, что «показала недавняя провокация» Соединенных Штатов на Тайване, когда спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила остров, несмотря на протесты властей КНР.

«Американцы и их вассалы для оправдания собственных внешнеполитических авантюр не стесняются прибегать к циничной лжи, в том числе переписыванию истории. В качестве примера можно привести Японию, которая изо всех сил стремится занять лидирующие позиции среди мирового движения русофобов», — заявил Патрушев.

Он также обвинил западные страны в попытке организовать «цветные революции» в этом году в Казахстане и Узбекистане.

Кроме того, секретарь Совбеза сказал, что Вашингтон, Лондон и их союзники будут «нести всю ответственность» за возможную катастрофу на Запорожской АЭС, обстрелы которой со стороны Украины участились в последнее время. Он подчеркнул, что, «если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира».

Патрушев также уверен, что США продолжат свои «геополитические эксперименты» в разных регионах мира – «на Ближнем Востоке, а также в Африке и Латинской Америке». Он пояснил, что Вашингтон с союзниками продвигают выгодные исключительно узкой группе стран проекты по расширению действующих и созданию новых военных блоков в различных регионах мира.

«В Азиатско-Тихоокеанском регионе США и их союзники также создают закрытые блоки, к деятельности которых на антироссийских или антикитайских началах они пытаются привлечь максимальное число государств. Наглядный тому пример – договоренности в рамках блоков AUKUS и QUAD. Именно с опорой на их потенциал Вашингтон планирует начать в регионе экспансию НАТО, а также навязать собственные торгово-финансовые механизмы в рамках так называемой индо-тихоокеанской стратегии», — считает секретарь Совбеза.

«Заложники своих элит»

По мнению Патрушева, граждане западных стран стали заложниками своих элит, которые стремятся получить максимальную экономическую выгоду, даже за счет жизни и здоровья простых граждан.

«Не только на Украине простые граждане стали заложниками элит, обманом или силой захвативших власть. То же самое мы видим и на Западе», — считает секретарь Совбеза.

Он уверен, что власти США, Великобритании и Евросоюза вместо реализации национальных интересов обслуживают транснациональные корпорации.

«В итоге простые американцы и европейцы продолжают страдать от инфляции и социально-экономических проблем, что уже приводит к массовым демонстрациям и политическим перестановкам на Западе», — пояснил Патрушев.

По его мнению, украинцы поняли, что стали инструментом Запада в его попытках сдержать развитие России.

«Россия ведет борьбу именно с марионеточным киевским режимом, который пришел к власти в результате организованного западниками государственного переворота в 2014 году. В то время как украинский народ, которому восемь лет навязывали чуждые ему ценности, станет главным бенефициаром разгрома ультраправых банд и их покровителей среди украинской политической элиты и олигархии. Простые украинцы уже давно поняли, что их попросту использовали в качестве разменной монеты, инструмента для сдерживания России», — заявил Патрушев.

Секретные разработки

Секретарь Совбеза считает, что Соединенные Штаты не собираются обеспечивать открытость своих биолабораторий в разных странах, а также допускать кого-то к их проверке.

«Формальное нахождение подобных биообъектов в национальной собственности оказывается недостаточным для эффективного контроля над действиями американцев, и это подтверждают достоверные сведения», — подчеркнул Патрушев.

Он также заявил об имеющихся у него фактах выполнения Пентагоном биологической программы на Украине в нарушение статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

«Выступаем против перекладывания Вашингтоном вины в вопросах происхождения коронавируса на другие страны. Нельзя исключать, что таким образом США пытаются избежать ответственности, скрыть их роль в разработке патогена и отвлечь внимание от своей деятельности по наращиванию военно-биологической активности», — добавил Патрушев.