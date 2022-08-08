«Русофобские измышления». В США решили, что в обстрелах ЗАЭС виновата Россия

Посольство России в США призвало американских журналистов, обвинивших Россию в ударах по Запорожской АЭС, прекратить «русофобские измышления». В РФ настаивают, что атомную электростанцию обстреливают украинские войска, а также призывают Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

«Кампания по дезинформации»

Сотрудники посольства России в США сообщили в Telegram-канале дипломатического ведомства, что обратили внимание на развернувшуюся в американских СМИ «кампанию по дезинформации», направленную на то, чтобы «приписать» РФ «ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС».

«Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот. По сообщению Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, украинские националисты 5 августа выпустили артиллерийские снаряды по территории указанного объекта. В результате повреждены две линии высоковольтной электропередачи и водопровод. Только благодаря эффективным и своевременным действиям российских военных по прикрытию станции критически важная инфраструктура не пострадала», — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты также отметили, что это уже не первая украинская провокация на радиационно опасных объектах. В ведомстве подчеркнули, что обстрелы Запорожской АЭС «имеют преднамеренный характер» и создают «реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы».

«Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления», — заключили в посольстве.

В частности, обозреватель The New York Times Эндрю Крамер написал 6 августа, что «российские военные используют Запорожскую АЭС в качестве базы и прикрытия для артиллерийских обстрелов контролируемого Украиной города Никополь».

«Около месяца назад российские войска начали артиллерийские обстрелы со станции, а украинские военные заявили, что не могут стрелять в ответ из-за опасений, что они могут попасть в реактор на станции, что приведет к радиационной катастрофе», — написал журналист.

О том, что Россия ведет «артиллерийский огонь с захваченной АЭС», так как Украина не хочет стрелять в ответ, 1 августа написало и издание Business Insider.

О необходимости прекратить обстрелы АЭС также заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на станции. Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также, я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию», — сказал он.

Участившиеся обстрелы

Однако накануне глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале раскритиковал позицию МАГАТЭ. По его мнению, руководство организации «осознает реальный риск ядерной катастрофы», однако «не предпринимает реальных мер» для прекращения обстрелов.

Запорожская АЭС с марта находится под контролем российских военных. С 5 августа участились ее обстрелы. После нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На атомной электростанции была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Россия и местные власти настаивают, что АЭС обстреливают украинские войска.

В Минобороны РФ уточнили, что огонь ведет одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, подконтрольного украинской армии.

Накануне в местной администрации сообщили, что в ночь на воскресенье ВСУ вновь обстреляли АЭС.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 мм по территории Запорожской АЭС. При подлете к энергоблокам ракета раскрылась и выпустила осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища», — написал в своем Telegram-канале Балицкий.

Он уточнил, что «от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров». В администрации Энергодара добавили, что «с каждым днем артудары наносятся все ближе к энергоблокам, что несет непосредственную угрозу жизни сотен тысяч мирных граждан на территории Украины, а также стран Европы и Азии».

«Учитывая тот факт, что роза ветров в данном регионе направлена преимущественно на северо-запад, в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины. Далее пострадает весь континент», — сообщили в администрации.

Согласование визита главы МАГАТЭ

6 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обеспокоен участившимися обстрелами Запорожской АЭС.

«Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы», — приводятся слова Гросси на сайте организации.

Он подчеркнул, что военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, «совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой».

О своей готовности посетить украинскую атомную электростанцию он заявил еще 1 августа, выступая на Обзорной конференции ДНЯО.

«Мы готовы, мы надеемся, что сможем поехать в Запорожье, потому что, если что-то произойдет там, нам останется винить только себя», — сказал тогда Гросси.

2 августа гендиректор МАГАТЭ сообщил, что Секретариат ООН не блокировал поездку сотрудников агентства на Запорожскую АЭС, идет согласование визита с Москвой и Киевом.

В свою очередь глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что готов показать Гросси, как российские военные охраняют АЭС, а Украина пытается ее атаковать.