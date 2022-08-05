«Развиваются автократические тенденции». Мэры крупных городов Украины недовольны политикой Зеленского

Между правительством президента Украины Владимира Зеленского и местными властями нарастают противоречия, пишет The Washington Post. Лидер страны конфликтует с мэрами крупных городов. Они считают, что глава государства нарушает свои обещания, полностью контролируя поступающую с Запада финансовую помощь и ограничивая власть региональных управленцев.

Разногласия с мэрами

Во время военной спецоперации России возродились старые политические разногласия на Украине, говорится в статье The Washington Post. Хотя сначала между политиками страны было заключено неофициальное соглашение отложить в сторону старые противоречия и «выступить единым фронтом против Москвы».

«Это был замечательный сдвиг в стране, страдающей от политических распрей, коррупции и российского влияния с тех пор, как в 1991 году она провозгласила независимость от распадающегося Советского Союза. Но теперь, во время войны, когда стране поступают миллиарды долларов международной помощи, отношения между центральным правительством и местными лидерами дали трещину, растет напряженность», — говорится в статье.

Как считают авторы материала, недавние трения между президентом Владимиром Зеленским, «очень популярным лидером военного времени», и украинскими мэрами, которые пытаются защитить или восстановить свои разрушенные города и поселки, «подчеркивают растущие внутренние проблемы Украины».

Опрошенные украинские градоначальники и эксперты сообщили The Washington Post, что правительство Зеленского, «похоже, пытается отодвинуть мэров на второй план, чтобы сохранить контроль над (зарубежной – «Газета.Ru») помощью и ослабить любых будущих политических соперников».

«Более того, несколько мэров рассказали изданию о своей обеспокоенности тем, что в разгар войны администрация Зеленского отказывается от своих обещаний и планов избавиться от остатков советской эпохи путем децентрализации власти и предоставления дополнительных полномочий региональным и местным органам власти», — отмечается в статье.

В частности, мэр Днепра Борис Филатов заявил редакции, что на Украине «начинают развиваться автократические тенденции». При этом город, которым он руководит, стал «ключевым каналом доставки оружия и помощи на военный фронт страны». По словам Филатова, градоначальники, чьи населенные пункты оказались на передовой, хотят иметь больший контроль над тем, как будут восстанавливаться их сообщества.

«Он критикует правительство Зеленского, как и другие, с одной важной оговоркой: независимо от внутренних разногласий, больший враг — Россия, и Запад должен продолжать поддерживать защиту Украиной своего суверенитета», — добавили авторы материала.

Борьба за власть

В статье также отмечается, что Филатов, переизбранный в 2020 году подавляющим большинством голосов, в прошлом уже конфликтовал с Зеленским. После того как стало известно, что президент хочет лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, политика, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича и бизнесмена Геннадия Корбана, Филатов «разозлился». Он тесно сотрудничал с возглавлявшим штаб обороны Днепра Корбаном, пытаясь противостоять России. В интервью Politico он заявил, что считает ситуацию с Корбаном «трагической ошибкой».

В статье говорится, что разногласия Зеленского с региональными властями усилились после того, как он уволил главу СБУ и генпрокурора страны и объявил о «широкомасштабном расследовании государственной измены и коллаборационизма». Кроме того, партия президента плохо выступила на местных выборах 2020 года: тогда члены партии не получили должности мэра ни в одном крупном городе.

В то время как мир помогает Украине, центральное правительство полностью контролирует десятки миллиардов долларов, выделенных на восстановление разрушенных городов, говорится в статье. Зеленский также создал региональные военные администрации, полномочия которых часто превосходят возможности гражданских органов местного самоуправления. Все это «вызвало разочарование у мэров».

«Среди обломков мэры пытаются установить свои собственные международные партнерские отношения со странами или городами, готовыми финансировать конкретные программы реконструкции», — отметили авторы The Washington Post.

А мэра Чернигова Владислава Атрошенко возмутило, что пограничники не выпустили его из страны на конференцию в Швейцарии, посвященную восстановлению Украины. Градоначальник также хотел найти деньги на восстановление вверенного ему населенного пункта. Его не выпустили из-за того, что мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну.

«Сегодня вместо того, чтобы сопротивляться атакам врага, город вынужден терпеть атаки своих подчиненных», — заявил он, а также обвинил правительство Зеленского в попытке отстранить его от власти.

Коллегу поддержал градоначальник Ровно Александр Третяк. Он руководит городом, не пострадавшим от ракетных обстрелов, но принявшим тысячи беженцев.

«Атрошенко старается сделать все возможное, чтобы привлечь инвесторов, пригласить бизнес, пригласить другие страны на помощь, решить проблему. Это нормальная вещь. Я пытаюсь сделать то же самое <…> Я не могу просто сидеть здесь, в своем городе, и ждать, когда мое центральное правительство окажет мне какую-то помощь», — пояснил Третяк.