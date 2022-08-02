«Он сражался за демократию». В Швеции возмутились реакцией в России после гибели наемника

МИД Швеции вызвал российского посла из-за поста о погибшем на Украине лейтенанте шведских ВВС. В публикации посольства России в соцсетях говорилось, что Эдвард Селандер Патриньяни «получил по заслугам» и является военным преступником. Депутаты шведского парламента раскритиковали это заявление и призвали министра иностранных дел отреагировать. И хотя первоначально шведский МИД заявил, что это неактуально «на данный момент», позднее он сообщил о намерении вызвать представителя посольства РФ на этой неделе.

Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла из-за комментария посольства РФ про погибшего на Украине бывшего шведского военнослужащего Эдварда Селандера Патриньяни.

«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», — заявили в ведомстве.

Издание Dagens Nyheter отмечает, что изначально шведский МИД не планировал вызывать дипломата, однако позже решил это сделать «в ближайшую неделю». Должность посла РФ в Швеции занимает Виктор Татаринцев.

«Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да», – прокомментировали вызов посла в российской дипмиссии. В посольстве заявили ТАСС, что не могут комментировать деталей беседы.

Что написало российское посольство

Посольство России в Швеции 25 июля опубликовало комментарий в соцсетях. Он был посвящен статьям в шведских СМИ о гибели 28-летнего Эдварда Селандера Патриньяни, бывшего военного Вооруженных сил Швеции, который присоединился к украинской армии. Шведские СМИ писали, что он был добровольцем в ВСУ.

«Вызывает глубокое сожаление, что журналисты в очередной раз забыли о ключевом принципе своей профессии — объективности, когда готовили материал о личности бывшего офицера ВС Швеции, а вместо этого пытались создать позитивный и высоконравственный образ этого обычного наемника», — написало посольство РФ.

В комментарии дипмиссии также говорилось, что Патриньяни «получил по заслугам» и в соответствии с международным правом является преступником.

Иностранцев, принимающих участие в конфликте на стороне украинской армии, в сообщении назвали «псами войны». Дипломаты также написали, что если иностранные военнослужащие «не повторят печальную судьбу Патриньяни», их «с высокой долей вероятности ожидает суд в ДНР и ЛНР, который не замедлит приговорить всех наемников к длительным тюремным срокам, а то и к высшей мере наказания».

Шведские партии возмутились

Все партии риксдага (парламент Швеции) считают, что правительство должно выступить против публикации российского посольства, пишет шведская газета Dagens Nyheter. И «Либералы», и «Шведские демократы» письменно запросили у министра иностранных дел Анн Линде, намерена ли она реагировать на вышеуказанные заявления.

Депутаты расценили публикацию российских дипломатов как давление на Швецию и право шведов на поддержку украинцев.

Представитель либералов Юар Форсель назвал комментарий дипмиссии РФ «частью психологической атаки России на Швецию». По его мнению, подобные комментарии подчеркивают, что «Россия видит в Швеции врага».

«То, что сделало российское посольство, ужасно. Как они используют имя этого убитого шведского солдата в своей пропаганде, как они издеваются над ним», — заявил политик.

Комментарий посольства также раскритиковали в центристской партии, а также христианские демократы и «зеленые».

«Нападкам подвергается частное лицо, которое добровольно сражалось за свободу и демократию. Текст посольства затрагивает и его семью, которая скорбит», — указала спикер «Шведских демократов» Арон Эмльссон.

Представитель Партии центра Керстин Лундгрен заявила, «что любой швед имеет право поддерживать Украину так, как считает нужным».

Лидер коалиции умеренных в парламенте Тобиас Бильстрем назвал «совершенно естественным» выступление с резкой критикой в отношении посольства. По его мнению, правительство также должно поднять вопрос находящихся в Швеции «шпионов» из России и «депортировать их в большей степени, чем до сих пор».

В шведских СМИ также обратили внимание на заявление российских дипломатов. Так, газета Expressen вышла с заголовком «Посольство России высмеяло погибшего на Украине шведа».

Отношения между Россией и Швецией ухудшились после начала военной операции РФ на Украине. В апреле МИД Швеции объявил о высылке трех российских дипломатов, которые, по мнению ведомства, работают «не в соответствии с Венской конвенцией». Позже Россия в качестве ответной меры объявила трех сотрудников шведского посольства персонами нон грата.

Как погиб шведский военный

О том, что Патриньяни погиб на Украине 18 июля, изданию Politico сообщил «командир иностранных бойцов» ВСУ Руслан Мирошниченко. На следующий день в СМИ Швеции появилась новость о том, что 28-летний лейтенант, ранее служивший в BBC королевства в Упсале, погиб под Харьковом. Мужчину ранило осколками гранаты в грудь.

В июне Минобороны РФ заявило, что на стороне Украины воюют более 3 тыс. иностранных наемников, большая часть из них приехали из Польши, Канады и США. За время военной операции министерство не раз сообщало об уничтожении центров подготовки наемников.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 27 февраля объявил о создании «интернационального легиона», который должен состоять из «иностранных добровольцев».