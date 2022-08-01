Военная операция на Украине. День 159-й

8:37

Суды в РФ начали отменять решения о выдворении граждан Украины из России «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения», сообщает газета «Коммерсантъ».

Из-за нарушений миграционного законодательства этих людей содержат в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). После начала спецоперации их высылка на Украину стала физически невозможна, в результате только в одном подмосковном центре оказалось 113 граждан Украины.

Отмечается, что ЦВСИГ занимается выдворением нарушивших закон украинцев, однако, поскольку теперь это стало невозможно, лишать их свободы нелегитимно, указал руководитель правовых программ МХГ Роман Киселев. При этом граждане Украины, не имеющие документы, даже не могут их оформить, поскольку консульства Украины в РФ закрыты.

По данным экспертов Московской Хельсинкской группы, уже отменено решение о выдворении из страны 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев освободили в Санкт-Петербурге.