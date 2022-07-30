«Она сделает только хуже». Почти 100 тысяч человек наблюдали за полетом Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси начала свое турне в Азию. Самолет с политиком вылетел с базы Эндрюс, однако конечная точка ее маршрута неизвестна. Пелоси посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Главной интригой этой поездки остается вопрос, прилетит ли она на Тайвань. Визит остается под вопросом, но Пекин уже высказался резко против, пообещав жесткие ответные меры.

Самолет Военно-воздушных сил США Boeing C-40С с номером 09-0540 вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан, сообщается на сайте Flightradar.

На борту предположительно находится спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая намерена совершить турне по странам Юго-Восточной Азии. Политик планирует посетить Японию, Сингапур, Малайзию и Южную Корею. В рамках поездки Пелоси также намерена прилететь на Тайвань, однако посещение острова до сих пор остается под вопросом.

«Один из источников, который ознакомился с планом поездки в четверг днем, сказал, что возможность посещения Тайваня в нем обозначена как «неопределенная», — говорится в сообщении телеканала NBC.

За полетом Boeing C-40С в режиме реального времени наблюдали почти 100 тыс. человек. Позднее он приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях.

Пелоси, которая занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США, намерена посетить Тайвань в августе, сообщали газеты Financial Times и Politico. Этот визит может стать первым за последние 25 лет посещением острова политиком такого ранга. Пелоси собиралась на Тайвань еще в апреле, но не доехала, заразившись коронавирусом.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань Пекин примет решительные и жесткие меры. Минобороны КНР подчеркнуло, что «армия не будет спокойно наблюдать за этим». Китай также в частном порядке предупредил о возможном военном ответе, включая перехват самолета спикера на подлете к острову, указывала Financial Times.

27 июля телеканал CNN сообщал, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу поездки на Тайвань. Чиновники отмечали, что руководство КНР может использовать поездку в своих политических целях. Директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо предполагал, что крайне негативная реакция китайских властей вынудит политика отказаться от поездки под давлением Джо Байдена, который не хочет конфронтации с Китаем.

Решение не принято

В Белом доме, комментируя возможный визит Пелоси на Тайвань, заявили, что спикер вправе сама решать, ехать ли ей туда.

«Я не видел никакого решения. Мы не видели никаких заявлений. Право решать целиком за спикером», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, задача оборонно-политического истеблишмента заключается в том, чтобы снабдить Пелоси всей необходимой информацией и аналитикой для принятия оптимального решения.

По данным NBC, спикер Палаты представителей пригласила поехать вместе с ней председателя комитета по иностранным делам Грегори Микса и главу комитета по делам ветеранов демократа Марка Такано, который в 2021 году возглавлял делегацию конгрессменов в ходе поездки на Тайвань. Приглашения также получили законодатели Майкл Маккол и Анна Эшу, но они заявили, что не могут поехать, отмечает телеканал.

«Кто играет с огнем, обожжется»

28 июля президент США Джо Байден провел первый за четыре месяца телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Политики обсудили возможный визит Пелоси на Тайвань и эскалацию напряженности в регионе.

Китайский лидер предупредил Байдена о последствиях вмешательства в дела Тайваня и указал, что тот, кто «играет с огнем, обожжется». В свою очередь, США подтвердили, что их политика «одного Китая» не изменилась.

Bloomberg отмечает, что Байден выражал сомнения относительно визита Пелоси на Тайвань. По его словам, американские военные считают это «не очень хорошей идеей прямо сейчас». Представители Тайваня, в свою очередь, осудили слова Байдена.

«Комментарии Байдена нас не радуют. Мы чувствуем себя обиженными, — сказал сопредседатель комитета по иностранным делам и обороне Тайваня Джонни Чанг. — Его комментарии подразумевают, что, во-первых, существует реальная военная опасность, а, во-вторых, отношения между Тайванем и США диктуются Пекином, как будто американо-тайваньские связи носят условный характер».

Агентство Reuters пишет, что визит на Тайвань стал бы драматической, хотя и не беспрецедентной, демонстрацией поддержки США. Связи двух стран все больше омрачаются напряженностью вокруг острова, подчеркивает агентство.

При этом экс-президент США Дональд Трамп заявил, что возможный визит Пелоси на Тайвань усугубит противоречия с Китаем.

«Она сделает только хуже», — указал Трамп. По его словам, цель такой поездки заключается в том, чтобы «создать проблем и заработать денег».

Несмотря на заявления о приверженности принципу «одного Китая», США открыто поддерживают тайваньские власти. В середине июля Госдепартамент США одобрил поставку Тайваню партии оружия на $108 млн, что вызвало резкую реакцию Пекина, потребовавшего отменить сделку.

Китай начал военные учения

В последнее время Пекин нарастил интенсивность проведения учений в своих прибрежных водах на юге страны. Народно-освободительная армия Китая 30 июля начала военные учения со стрельбой в Тайваньском проливе у острова Пинтань в провинции Фуцзянь. Фуцзянь — это ближайшая к Тайваню территория материкового Китая. Всем судам запрещено заходить в обозначенный район.

Это не единственные учения, которые Китай проводит на море в эти дни. С 29 июля армия Китая проводит учения и в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань, расположенного к югу от побережья провинции Гуандун.

Пекин также планирует 2 и 3 августа провести к западу от полуострова Лэйчжоу в Южно-Китайском море учебные стрельбы. В Китае указали, что маневры проводятся в преддверии празднования 95-летия вооруженных сил страны.