Военная операция на Украине. День 158-й

В Киеве приняли решение об обязательной эвакуации жителей подконтрольной части Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс, 18 февраля 2022 годаReuters
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После атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе отменили праздничные торжества по случаю Дня ВМФ, заявил губернатор города в своем Telegram-канале.
Ранены пять человек.