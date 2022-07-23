«Европа в беде»: премьер Венгрии Орбан призвал ЕС сменить стратегию в украинском конфликте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь раскритиковал санкции Евросоюза против России. По его мнению, ограничения не пошатнули Москву, а Европа находится в экономическом и политическом кризисе и уже потеряла четыре правительства. Он также призвал ЕС придумать новую стратегию в украинском конфликте.

«Машина со спущенными шинами»

Виктор Орбан выступил в румынском городе Бэиле-Тушнад. Он заявил, что «стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах».

«Санкции не пошатнули Москву. Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское... Люди столкнулись с резким повышением цен <...> И большая часть мира тоже нас демонстративно не поддержала — Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир, Африка — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами», — сказал Орбан.

По его словам, для Венгрии дело чести заявить, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте.

«Венгрии не стоит питать иллюзий, что мы сможем влиять на стратегию Запада. Тем не менее, для нас дело чести и морали заявить о своей позиции, что необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире. Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», — уверен венгерский премьер.

Он также считает, что конфликт на Украине может «демонстративно» положить конец западному господству, «которое было способно разными способами в некоторых случаях создавать, объединять весь мир против кого-то» и «в дверь постучится многополярный миропорядок».

Орбан считает, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.

«Мирных переговоров России и Украины не будет. Кто их ждет — ждет напрасно. Россия хочет гарантий безопасности, поэтому закончить войну могут только переговоры России и США. Пока не будет российско-американских переговоров, не будет и мира», — пояснил премьер Венгрии.

Он заключил, что наступило время, когда Европа не имеет права голоса в важных вопросах безопасности, а решения принимаются Соединенными Штатами и Россией.

«Выстрел в легкие»

Премьер-министр Венгрии не впервые критикует санкции, введенные против России. 15 июля Орбан признался, что не предполагал, что конфликт на Украине вовлечет Евросоюз «в эпоху войн». Он добавил, что Европа платит цену за эту «войну», вводя ограничения против Москвы, но они не работают.

«Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается», — сказал Орбан.

Он отметил, что в Брюсселе уже «видят свою неправоту», и что «санкционная политика вредит им больше». Орбан подчеркнул, что Венгрия всегда выступала против санкций, которые разрушают европейскую экономику и не помогают Украине.

«Нам нужно сесть с русскими и заключить перемирие, потому что единственным выходом из этого кризиса может стать мир», — добавил он.

Президент Сербии Александр Вучич еще в конце марта критиковал санкции против Москвы. Тогда он назвал возможный отказ от нефти и газа из России «выстрелом в ногу» для Европы.

«Если введем санкции России по вопросу нефти и газа, то уничтожим сами себя, как будто начали бороться с кем-то, и первым делом выстрелили себе в ногу, как тогда бороться», — заявил Вучич.

18 июля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не согласен с критикой политики санкций против РФ со стороны ряда стран ЕС. Он также уверен, что ее надо продолжать.

«Идут дебаты относительно эффективности санкций, насколько они затрагивают нас больше, чем Россию. Некоторые европейские лидеры даже говорили, что санкции были ошибкой… Я не считаю, что это ошибка, мы должны были их ввести и продолжим это делать», — сказал он перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Он также не согласился с заявлениями, что цены на нефть выросли из-за санкций ЕС.