«Никто не выбегал из зала с воплями»: посол заявила о популярности Лаврова на саммите G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франс на двусторонней встрече в рамках заседания глав МИД стран «Группы двадцати» (G20) в Индонезии, 8 июля 2022 года

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что на саммите министров иностранных дел стран G20, который состоялся 7-8 июля на Бали, речи об «изоляции» РФ не шло, а к главе МИД Сергею Лаврову выстроилась очередь из глав делегаций государств, не входящих в G7. Однако западные официальные лица настаивают, что им удалось сделать из России изгоя.

Очередь к министру

Людмила Воробьева заявила, что члены G20, которые не входят в G7, в том числе Индонезия, «готовы слушать и услышать» позицию России.

«Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой «изоляции» России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — сказала Воробьева РИА «Новости».

По ее словам, желание участников саммита понять позицию Москвы было очевидным. Их позицию дипломат считает «конструктивной». Но страны, входящие в «семерку», ничего «не слышат и не хотят слышать». Она также отметила, что обстановка на встрече «была напряженная, но без эксцессов».

«Никто не выбегал из зала с воплями, так сказать, и это во многом, кстати говоря, благодаря усилиям индонезийского председательства, которое проявило просто чудеса дипломатии, чтобы все прошло достаточно конструктивно», — подчеркнула Воробьева.

Она добавила, что на встрече министров иностранных дел все же не обошлось без русофобских высказываний и нападок на Россию представителей западных государств, но в целом «обстановка была более или менее приемлемая».

Попытка бойкота

7 июля агентство Kyodo сообщило, что традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20 на саммите в Индонезии отменили. Вероятной причиной этого, по мнению журналистов, стало отношение участников встречи к военной спецоперации России на Украине. Особенно негативно был настроен глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Лавров не планировал встречаться на полях саммита с Блинкеном. А сам глава российского внешнеполитического ведомства, комментируя нежелание госсекретаря США участвовать в общем фотографировании, сказал, что не приглашал Блинкена фотографироваться с собой.

«Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия», — заявил Лавров журналистам.

В тот же день агентство Kyodo сообщило, что глава МИД Японии Есимаса Хаяси не пришел на званый ужин министров иностранных дел G20. Согласно информации агентства, он посчитал неуместным свое участие, так как опасался встретиться с российским коллегой.

«В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие будет неуместным», — говорилось в статье.

Авторы материала добавили, что на ужине в знак протеста отказались присутствовать и другие главы делегаций стран G7.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА «Новости», что Лавров «провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров».

Преждевременный отъезд

На полях саммита Лавров встретился с несколькими министрами иностранных дел: главой МИД Китая Ван И, турецким министром Мевлютом Чавушоглу, а также с главами МИД Индии, Индонезии, Аргентины и Бразилии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила 8 июля, что «министр иностранных дел России провел большую часть переговоров не в помещении, а за его пределами». По ее мнению, этот факт «подчеркивает, что российское правительство в настоящее время ни на миллиметр не готово к разговору».

Захарова назвала слова Бербок «несусветной чушью» и «обманом».

«Лавров с момента начала заседания 20-ки находился в зале и примерно через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами по этому же самому форуму. Что делали и другие министры, так как ровно для этого проводятся очные форумы — для встреч и контактов. Иначе все подключились бы онлайн или разослали свои выступления», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Захарова добавила, что «план «семерки» по бойкоту России на «двадцатке» провалился», поэтому «западные режимы исходят злобой». А Лавров заранее сформировал график, «отработал и заседание «двадцатки», и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты, и общение с международной прессой».

9 июля Блинкен заявил, что Сергей Лавров досрочно покинул саммит, а Россия находится в изоляции. Об этом же факте написал 10 июля в своей статье Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы всегда серьезно относимся к нашему многостороннему взаимодействию и проявляем уважение к мнению других. Такого не было в России. Министр иностранных дел Лавров покинул встречу G20 сразу после своего выступления на первой сессии. Он даже не стал слушать, что говорят другие. Это решение говорит вам все, что вам нужно знать о том, насколько Россия действительно заботится о многосторонних форумах. Я надеюсь, что некоторые члены G20, которые воздерживаются от осуждения войны на Украине, приняли это к сведению», — написал Боррель.

Захарова подобные утверждения назвала «небылицами».