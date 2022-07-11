«Мнения резко расходятся»: Боррель отметил, что среди стран G20 нет единства по Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своем блоге по итогам саммита министров стран G20 на Бали, что национальные интересы государств часто перевешивают приверженность «более высоким идеалам». Глава дипломатии Евросоюза отметил, что участники саммита разошлись во мнениях, стоит ли привлекать Россию к ответственности за военную спецоперацию.

«Национальные интересы перевешивают»

Жозеп Боррель рассказал, что на полях саммита G20 не только принял участие в пленарных заседаниях, но и встретился с коллегами из Китая, Индии и ряда других стран Латинской Америки, Азии и Африки. По его словам, «говоря абстрактно, все согласны защищать такие принципы», как территориальный суверенитет и неприменение силы. Но на деле, в случае с «неспровоцированной войной России против Украины» все «выглядит иначе».

«В абстрактных терминах все согласны с необходимостью многосторонности и защиты таких принципов, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Однако это часто выглядит иначе, когда доходит до конкретики <...>

Жестокая правда состоит в том, что национальные интересы порой перевешивают общую приверженность более высоким идеалам», — приводятся слова Борреля на сайте Евросоюза.

По его мнению, военная спецоперация России на Украине – «вопиющее нарушение международного права, противоречащее основным принципам Устава ООН и ставящее под угрозу восстановление мировой экономики». Глава дипломатии ЕС уверен, что «перед лицом агрессии никто не может оставаться нейтральным» и чувствовать себя в безопасности.

Он отметил, что во время обсуждения продовольственной и энергетической безопасности министры G20 «разошлись во мнениях», как решать этот вопрос, и кто «несет ответственность за текущие и предстоящие проблемы».

«Несмотря на всю пропаганду и ложь, исходящие из Кремля, этот продовольственный кризис вызван не ЕС или международными санкциями. Мы не нацелены на сельскохозяйственный сектор в России и не запрещаем импорт российских сельскохозяйственных товаров или удобрений, а также оплату таких продуктов. Именно агрессивная война России против Украины резко усугубляет продовольственный кризис», — подчеркнул Боррель.

Он настаивает, что Россия «превратила судоходные пути Черного моря в зону боевых действий, при этом заблокировав 20 миллионов тонн зерна в украинских хранилищах». Глава дипломатии ЕС также обвинил Москву в том, что она «использует еду в качестве оружия против самых уязвимых стран мира».

«Придерживаются иной точки зрения»

Боррель напомнил, что на мартовском голосовании в Генассамблее ООН 140 государств осудили «российскую агрессию» и ни один член G20, кроме России, не выступил против этой резолюции.

«А вот о том, как двигаться дальше, и о последствиях войны мнения резко расходятся. «Большая семерка» и страны-единомышленники едины в осуждении, санкциях против России и в попытках привлечь к ответственности режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве «Глобального Юга», часто придерживаются иной точки зрения», — отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Он пояснил, что многие страны «по разным причинам» отказываются назвать «имя агрессора и указать, кто несет ответственность за последствия» спецоперации на Украине.

«Некоторые больше озабочены последствиями войны для себя, а не тем, кто несет ответственность за эти трудности и как закончить эту войну; другие жалуются на «двойные стандарты» или просто хотят сохранить хорошие двусторонние отношения с Россией. Многие до сих пор не определились и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы», — написал Боррель.

По его словам, «глобальная битва нарративов в самом разгаре», и пока ЕС «не в выигрыше». Несмотря на это, добавил он, Евросоюзу необходимо проявлять солидарность с Украиной и помогать ее жителям, пострадавшим во время спецоперации, «конкретным и видимым образом».

8 июля МИД России опубликовал новость об участии министра иностранных дел Сергея Лаврова в саммите G20. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «многие партнеры дали четкий сигнал о неприемлемости изоляции России и негативных последствиях односторонних санкций».

«Звучали трезвые оценки объективных причин экономических шоков, которые имеют многофакторную природу. В их числе спровоцированная Западом на фоне пандемии коронавируса инфляция, дестабилизация трансграничных цепочек поставок и осложнение геополитической обстановки», — говорится в сообщении.