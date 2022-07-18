«Не будем опускать руки»: что сказал Путин на заседании по стратегическому развитию

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию. Российский лидер рассказал о мерах по борьбе с бедностью, строительстве детсадов и школ, желаемой продолжительности жизни граждан и раскритиковал достижения «Ростеха». Главные заявления президента — в материале «Газеты.Ru».

Борьба с бедностью

Владимир Путин заявил, что одна из основных национальных целей России – это снижение уровня бедности: улучшение материального положения граждан, увеличение их доходов, особенно для тех, кто живет «мягко говоря, скромно».

«В 2017 году число граждан, находившихся в такой ситуации, составляло 12,9%. По итогам прошлого года этот уровень снизился до 11%. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года <…> мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», — сказал Путин.

По его словам, для этого уже реализуется комплекс мер. Например, с 1 июня этого года были проиндексированы пенсии и прожиточный минимум на дополнительные 10%. Теперь они «на 19,5% выше уровня прошлого года».

Российский лидер добавил, что власти страны «существенно расширили» поддержку семей с детьми: сейчас на ежемесячные выплаты могут претендовать нуждающиеся семьи – «начиная с беременности мамы и до достижения ребенком 17 лет».

«В снижении уровня бедности и неравенства большую роль играют, конечно, социальные контракты <…> Почти миллион граждан стали их участниками в прошлом году. Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса, пускай, небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов», — отметил глава государства.

Строительство школ и доступное жилье

Владимир Путин также сообщил, что в России «много занимались» строительством и оборудованием детских садов и яслей. Согласно его данным, сейчас эта задача «практически решена» – доступность учреждений составила 99%.

«Но в ряде регионов остаются тем не менее проблемы с доступностью этих учреждений, особенно в таких новостройках, где вовремя не позаботились о необходимой инфраструктуре. Конечно, строить нужно – мы много раз об этом говорили, но нужно так строить, чтобы все-таки людям комфортно жилось, а получается иногда, что в итоге родителям приходится возить детей в другой район города», — посетовал президент.

Он призвал руководителей регионов обратить на это особое внимание, так как в новых кварталах зачастую живут молодые семьи, и их планы по рождению детей «зачастую во многом зависят от того, насколько развита инфраструктура в их микрорайоне».

Из плановых 1300 школ построили и ввели в эксплуатацию 674. В следующем году еще в 3 000 зданий проведут капитальный ремонт. Среди них 64% — это школы, расположенные в сельской местности и в малых городах. Президент уточнил, что за последние три года в сельские школы приехали работать 2 тысячи 967 преподавателей по программе «Земский учитель».

«На Петербургском форуме было объявлено о расширении программ по капитальному ремонту сельских библиотек и домов культуры, а также региональных театров и музеев. Все это крайне востребовано нашими гражданами», — добавил глава государства.

По его словам, каждый четвертый подросток от 14 до 22 лет посещает учреждения культуры по «Пушкинской карте». По мнению президента, культура стала доступнее и в цифровом формате, в цифровом пространстве: «работают виртуальные музеи и концертные залы, национальная электронная библиотека».

Глава государства рассказал, что 2021 год стал «самым успешным и в жилищном строительстве»: было введено 92,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 18,7% больше, чем планировалось. Также было выдано рекордное количество ипотечных кредитов – почти два миллиона.

Продолжительность жизни

Владимир Путин вновь отметил профессионализм и самоотверженность медиков в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, по итогам второго квартала этого года смертность в России снизилась до уровня допандемийного 2019 года. А продолжительность жизни за этот же период превысила 73 года.

«В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели – росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году. Этот показатель во многом является интегральным для всех наших усилий по формированию комфортных условий жизни граждан и укреплению их здоровья», — считает глава государства.

«Скромные результаты» «Ростеха»

Кроме того, Владимир Путин отметил, что западные страны пытаются закрыть России доступ к зарубежным высокотехнологичным продуктам. Он подчеркнул, что страна не будет «опускать руки» и «отступать на десятилетия назад».

«Осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний», — сказал президент, добавив, что Россия не может «развиваться оторвано от всего мира».

Глава государства считает необходимым развивать сквозные технологии. Он отметил прогресс, достигнутый Сбербанком в области искусственного интеллекта, успехи РЖД в квантовых коммуникациях и заслуги «Росатома» – в области композиционных материалов.

«Однако в целом эту работу признать уж особенно успешной тоже нельзя: пять из 13 направлений не реализуются, по остальным – реализация не достигнута у не менее чем 20 процентов целевых показателей, и, конечно, в 2022 году эти показатели не будут достигнуты. Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен «Ростех» <…> в том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей, а проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что многие российские быстрорастущие технологические компании, такие как «Озон» или «Яндекс», «финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков».

«Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстро растущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие», — поручил президент.

Глава государства также привел данные Минцифры, согласно которым в России к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере может достичь миллиона человек. Поэтому он призвал «значительно увеличить бюджетное финансирование подготовки таких специалистов».